Apple Watch Series 12, Büyük Bir Yenilikle Gelebilir

Apple Watch Series 12'de çok uzun bir zaman sonra tercih edilen malzemeye dönüleceği öne sürüldü. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, yeni nesil Apple Watch modelinde seramik kasa sunabilir. Şirket tarafından uzun bir süre önce tercih edilen bu malzeme eğer Series 12'de tercih edilirse uzun aranın ardından seramik kasaya geri dönülmüş olacak.

Apple Watch'ta Seramik Kasa Neler Sunacak?

Seramik kasa, beraberinde hem avantajlar hem dezavantajlar getiriyor. En büyük artısı şüphesiz ki çizilmelere karşı dayanıklı olması. Metal kasalar günlük kullanımda zamanla çizilebiliyor. Seramik kasa tercihi ise cihazı bu tür modellere göre çok daha dayanıklı hâle getiriyor. Günlük kullanımda basit hareketler sonucunda çizilme ve yüzeyinin bozulması gibi sorunlar pek meydana gelmiyor.

Tabii, başlı başına avantajlarla dolu bir malzeme de değil. Önceki birkaç Apple Watch modelinde de seramik kasa tercih edilmişti. Paslanmaz çelik seçeneklere yakın bir ağırlığa sahipti. Günlük kullanımda da işleri biraz zorlaştırabiliyordu. O yüzden hafif bir akıllı saat isteyen kişilerin alüminyum gibi seçenekleri değerlendirmesi daha mantıklı olabilir.

Seramik Kasa Başka Hangi Apple Watch Modellerinde Kullanıldı?

Apple, daha önce seramik kasayı Apple Watch Series 2 ve Series 3 modellerinde kullandı. Şirket, daha sonra Series 5 ile bu malzemeyi yeniden tercih etti. Series 5'te seramik kasa, özel bir sürümle birlikte sunuldu. Daha sonraki modellerdeyse seramik kasa seçeneği görülmemeye başlandı. Her ne olursa olsun, Series 12'de yapılması beklenen değişiklik yeni bir şey olmayacak. Apple, daha önce tercih ettiği kasa malzemesini sadece birkaç yıl sonra yeniden sunmuş olacak.

Seramik Kasalı Apple Watch Daha mı Pahalı Olacak?

Seramik kasa versiyonun standart Apple Watch Series 12 modellerinden daha üst bir sürümde konumlanması muhtemel. Öyle ki Apple, daha önce de benzer bir hamlede bulunmuştu. Bu sürümün fiyatı da standart modellere göre daha yüksek tutulmuştu. Apple Watch Series 12'de de benzer bir strateji izlenmesi olası.

Apple Watch Series 12 Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple Watch Series 12'nin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Seramik kasa seçeneğinin yeni modellerle birlikte yer verilip verilmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Apple da şimdiye kadar seramik kasa kullanılacağına dair herhangi bir ipucu paylaşmadı. O yüzden seramik kasalı sürümün fiyatı ve diğer detayları hakında bilgi edinmek için resmî tanıtımı beklemek gerek.

Apple Watch Series 12'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple Watch Series 11 şu an Apple'ın resmî web sitesi üzerinde 23 bin 999 TL'lik başlangıç fiyat etiketi taşıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Apple Watch Series 12'nin başlangıç fiyatı da 25 bin TL civarında olabilir. Tabii, seramik kasalı ve daha gelişmiş özellikler içeren versiyonun bundan çok daha yüksek bir fiyata sahip olması muhtemel.

Editörün Yorumu

Apple Watch Series 12'de seramik kasa seçeneğinin sunulmasının özellikle zorlu şartlar altında çalışan ya da uzun yıllardan sonra bile yüzeyi korunmuş bir cihaza sahip olmak isteyenler için harika olacağını düşünüyorum. Tabii, bana göre gerçekten avantajlı olup olmayacağı standart modellerin yanında pahalı bir seçenek olarak kalmamasına bağlı. Eğer arada ciddi miktarda fark olursa standart modellere yönelmek adha mantıklı olacaktır.