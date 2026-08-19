realme'den 144Hz AMOLED Ekranlı Telefon Geliyor! 8.000 mAh Pili Var

26 Ağustos'ta piyasaya sürülecek realme P4s'le ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Daha önce tanıtım tarihi açıklanan akıllı telefonun son olarak bazı özellikleri paylaşıldı. Peki realme P4s kullanıcılara neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

realme P4s Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Paneli: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 2772 x 1272 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

Tepe Parlaklık: 6500 nit

Kasa ve Çerçeve Malzemesi: Düz plastik

İşlemci (Yonga Seti): MediaTek Dimensity 7400 Ultra

Soğutma Sistemi: Geniş soğutma bloğu

Ana Kamera: 50 Megapiksel (OIS destekli)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 Megapiksel

Dayanıklılık Sertifikası: IP69 (Suya karşı tam koruma)

Batarya Kapasitesi: 8000 mAh

Hızlı Şarj: 80W kablolu (USB-C üzerinden)

Renk Seçenekleri: Gri ve Turkuaz

realme P4s, 144Hz yenileme hızı ve 2772 x 1272 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekranla karşımıza çıkacak. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir deneyim elde edebilecek. AMOLED paneli ise renk canlılığı gibi konularda LCD'den daha başarılı.

Cihazda MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemcisi kullanılacak. 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen donanım 5 nm veya daha eski yongalara kıyasla daha yüksek performans sunabiliyor ve daha verimli çalışabiliyor. Ayrıca bu işlemci halihazırda Redmi Note 15 Pro 5G gibi modellere de güç veriyor.

MediaTek Dimensity 7400 Ultra’nın oyun performansında da üzmediğini belirtelim. Zira donanım yapılan testlere göre Fortnite’ı 40 FPS seviyesinde ve PUBG Mobile'ı 120 FPS çalıştırabiliyor. Belirli sahnelerde FPS düşüşleri yaşansa da akıcı bir oyun performansı sergilediğini söyleyebiliriz.

Akıllı telefonda OIS destekli 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. OIS desteği sayesinde el titremesinden dolayı fotoğraflarınızın bulanık çıkması gibi sorunlar yaşamayacaksınız. Cihazın ultra geniş açılı sensörü ise 8 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Bu da çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırmanızı sağlayacak.

Batarya performansında da kullanıcıları memnun edecek üründe 80W hızlarında şarj olabilen 8.000 mAh kapasiteli bir pil yer alacak. Kısacası bu telefonu satın aldığınızda gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacak. 8.000 mAh'lik pili rahat bir şekilde bir günü çıkaracak.

realme P4s Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şirket şu anda realme P4s için bir fiyat açıklaması yapmadı. Fakat bazı kaynaklara göre telefon 35.000 rupi (17.558 TL) seviyesinde bir fiyatla raflardaki yerini alacak. Buna ülkemizdeki vergileri de dâhil edersek yaklaşık 35.700 TL’lik bir meblağ ortaya çıkıyor. Bunun dışında ülkemizde realme marka telefonlar satıldığından yeni modelin de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye’de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

realme P4s ekran ve batarya özellikleriyle beni etkiledi. Zira bir kullanıcı için bence en önemli detaylar ekran ve batarya. Zaten işlemciler belirli bir seviyeye geldi. Bugün giriş segment bir telefon bile çoğu oyunu akıcı bir şekilde oynatıyor diye düşünüyorum. Ancak ekran ve pil öyle değil. Bu iki detay kullanıcı deneyimini doğrudan etkiliyor. Bu doğrultuda 144 Hz AMOLED ekranın ve 8.000 mAh kapasiteli bataryanın kullanıcıları memnun edeceğini söyleyebilirim.