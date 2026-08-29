Birbirinden Etkileyici 8 Ücretsiz Oyun Çıktı! FPS, TPS, Korku ve Dahası

Steam'e çok çeşitli türlere sahip 10 adet etkileyici ücretsiz oyun eklendi. Her biri oynaması ücretsiz olan bu yapımlar, oyuncuların keyifli vakit geçirmesine yardımcı oluyor. Oyunların arkasındaki yayıncılar, bunları tek bir kuruş bile ödemeden herhangi zamanda yükleyip oynama imkânı sunuyor.

Steam'de Hangi Ücretsiz Oyunlar Yayınlandı?

Sudden Attack Zero Point

Project Glitch

Darkon

Hyper Warfare

GunZ: The Duel

A Hole In My Room

Night Guard - The Last Shift

Home4Us

Steam'de yeni yayınlanan oyunların türleri, arasında aksiyondan bulmacaya kadar uzanıyor. Kimi oyunda korku atmosferi hâkimken kimi oyun ise yüksek tempolu olmasıyla öne çıkıyor. Oyuncular, Steam mağazasında yerini alan bu yapımları artık hiçbir şekilde harcama yapmadan oynamaya başlayabiliyor.

Sudden Attack Zero Point Nasıl Bir Oyun?

FPS oyunları arasında konumlanan Sudden Attack Zero Point, hızlı tempolu. Maçlar gereksiz uzamıyor. Haritada uzun süre dolaşıp rakipleri aramak gibi derdiniz olmuyor. En kısa sürede düşmanlara karşı mücadele vermeye başlıyorsunuz. Birkaç maç atıp çıkmak isteyenlere hitap ettiği söylenebilir.

Silahlar için çeşitli özelleştirmeler yapmak mümkün. Bunlarla geri tepme, doldurma hızı ve görünüm gibi detayları değiştirebiliyorsunuz. Oyunun ana modu, Counter-Strike 1.6 gibi oyunlardan aşina olacağınız üzere imha üzerine kurulu. Bir takıma imha görevi verilirken diğer takım ise imhacıları başarısızlığa uğratmaya çalışıyor.

Project Glitch Nasıl Bir Oyun?

Project Glitch, kaotik bir ortamda geçiyor. Glitch adlı parazit yüzünden Dünya artık yaşanılabilir bir yer olmaktan uzaklaşmış durumda. Bu parazit, canlı organizmaları bozarak onları saldırgan hâle getiriyor. Siz bu dönüşümden tamamen kurtulamıyorsunuz ama ilginç bir şekilde bağışıklığınız oluyor. Bedeniniz değişiyor ama sizi siz yapan şeyden bir şey kaybetmiyorsunuz.

Amacınız, Glitch'in kaynağını bulmak. Bunun için her şeyin başladığı yere gitmeye çalışıyorsunuz. Yol boyunca karşınıza birçok makine çıkıyor. Bunlarla doğrudan çatışmaya giriyorsunuz. Doğru zamanda doğru hamlede bulunmak ise kritik. Oyunda ilerledikçe daha güçlü hâle gelebiliyorsunuz. Bu da oynanışı epey keyifli kılıyor.

Darkon Nasıl Bir Oyun?

Darkon, galaktik savaşı merkezine alıyor. Yedi farklı uzaylı türü, gezegenin kontrolünü ele geçirmek için karşı karşıya geliyor. Her türün kendine özgü yetenekleri var. Bu yüzden seçiminiz sadece görünümden ibaret değil, çatışmalarda nasıl hareket edeceğiniz üzerinde de belirleyici role sahip.

Bu çevrim içi çok oyunculu oyunda karşınıza dünyanın farklı yerlerinden oyuncular çıkıyor. İyi nişan alabilirsiniz, refleksleriniz çok iyi olabilir ama bu bazen yeterli olmuyor. Rakibin neredne geleceğini iyi bilmeniz, takım arkadaşlarınızla birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bir bakıyorsunuz, galibiyetten çok uzaksınız.

Hyper Warfare Nasıl Bir Oyun?

Hyper Warfare, iki takımın karşı karşıya geldiği başka bir FPS oyunu. Maç başında silahlarınızı seçiyor, takımınızla birlikte mücadele veriyorsunuz. Genel olarak Counter-Strike serisinden esinlenildiği söylenebilir. Stil olarak da biraz Valorant'a kayıyor. Eğer Counter-Strike 2 ya da Valorant sisteminizi zorluyorsa bu yapımı tercih edebilirsiniz. Çok yüksek sistem gereksinimleri yok. Pek çok bilgisayarda rahat çalışacaktır.

GunZ: The Duel Nasıl Bir Oyun?

GunZ: The Duel, hızlı tempolu aksiyon oyunları arasında. Sadece silah kullanarak savaşmıyorsunuz. Duvarlarda koşabiliyor, havada akrobatik hareketler yapabiliyorsunuz. Ayrıca rakip saldırılarından kaçmanın da pek çok yolu var. Tüm bunlar bir yerde sinir bozucu olabiliyor ama bu hareketleri profesyonel şekilde yapmayı başarırsanız keyif almaya başlayabilirsiniz.

A Hole In My Room Nasıl Bir Oyun?

Korku oyunları oynamayı tercih edenlere hitap eden A Hole in My Room'un odak noktasında James isimli bir karakter var. Bir odada uyanıyor. Neden burada olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Duvarlarda tuhaf çizgiler, tavandaki delik ve dahası, kendisine zaten burada bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Kısa bir sürenin ardından da burada yalnız olmadığını fark ediyor. İşte size de bu gizemi çözmek kalıyor.

Oyunda bol bol keşif yapıyorsunuz. Bulmacalar çözüyorsunuz. Tabii, peşinizdeki düşmanlar sizi rahat bırakmıyor. Onlara karşılık verme gibi seçeneğiniz de yok. Savaşmak yerine sadece saklanmaya odaklanmanız gerekiyor. Bir ses mi duydunuz? Hemen güvenli bir yer bulmaya çalışıyorsunuz. Bir tehlikeli durum mu var? Oradan hemen uzaklaşmanız gerekiyor.

Night Guard - The Last Shift Nasıl Bir Oyun?

Night Guard - The Last Shift'te otoparkta gece vardiyasında çalışan Logan adlı bir karakteri yönetiyoruz. Korku oyunu oynamayı sevenlere yönelik olan bu yapımda ilk başlarda gelen araçların plakalarını kontrol ediyor, listedekilerle karşılaştırıyoruz. Biletleri toplama, bariyeri açıp kapatma gibi rutin işlerimiz var.

Başlangıçta sıradan bir mesai gibi görünen bu iş bir noktadan sonra karanlık bir hâl alıyor. Şüpheli bir araç tekrar tekrar otoparka girmeye çalışıyor. Her seferinde farklı bir bahane ileri sürüyor. Yazıcıdan gelen biletlerde de rahatsız edici bilgiler görüyorsunuz. Işıklar sönüp duruyor, ayak sesleri yükseliyor. Dahası, tek çıkış da kapanıyor.

Home4Us Nasıl Bir Oyun?

Home4us, size çok basit bir görev veriyor: Eve gidip cihazdaki tüm dosyaları göndermek. Ancak eve girdiğiniz anda bunun sıradan bir iş olmadığını anlıyorsunuz. Her odaya girmeden önce çevreyi kontrol etmeniz şart. Odalar göründüğü kadar boş değil. Duyduğunuz sesleri ve çevredeki değişiklikleri kesinlikle göz ardı etmemeniz gerekiyor. Yanlış zamanda hareket etmek veya bir odayı yeterince kontrol etmeden oradan ayrılamak, başınıza iş açabiliyor.

Editörün Yorumu

Steam'de yayınlanan oyunların her biri farklı oyuncu kitlelerine hitap ediyor. Hızlı tempolu oyunlar arıyorsanız Sudden Attack Zero Point, Darkon ve Hyper Warfare gibi oyunları mutlaka seveceğinizi düşünüyorum. GunZ: The Duel ise bana göre diğerlerinden epey farklı.

Söz konusu oyunda ustalaşmak ciddi zaman gerektiriyor ama bir kez öğrendikten sonra oyundan kopamaz hâle geliyorsunuz. Bu hareketlilik, benim açımdan başta sinir bozucuydu ama biraz alıştıktan sonra inanılmaz keyifli olduğunu fark ettim. Siz de eğer böyle yüksek tempolu oyunlar seviyorsanız kesinlikle göz atmanızı öneririm.