Fiyatı Yüzde 75 Düştü! Popüler Hayatta Kalma Oyununda İndirim Başladı

Steam oyunseverleri sevindiren kampanyalarının arasına yenisini ekledi. Platform bu doğrultuda popüler bir hayatta kalma oyununda dikkat çeken bir indirim yaptı. Peki hangi yapım indirimde ve bu kampanya ne zaman sona erecek? İşte merak edilen detaylar!

Icarus Steam'de Kaç TL Oldu?

Icarus için Steam'de yeni bir indirim başladı. Bu doğrultuda oyunun fiyat etiketinde yüzde 75'lik bir indirim yapıldı. Bunu biraz daha açarsak yapımın fiyatı 17,99 dolardan (867 TL) 4,49 dolara (216 TL) kadar geriledi. Söz konusu indirimlerin 12 Eylül'e kadar devam edeceğini belirtelim.

Icarus Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Icarus’un Xbox sürümünde de indirim var. Yapım şu anda platformda 1.649 TL yerine 1.154 TL’ye yani indirimli bir şekilde satılıyor. Buradaki indirimler ise iki gün sonra sona erecek. PlayStation tarafında ise durum biraz farklı. Oyun herhangi bir indirim olmadan 1.749 TL’den satışta.

Icarus Nasıl Bir Oyun?

Icarus başarısız bir dünyalaştırma girişiminin ardından tehlikeli hale gelen Icarus adlı yabancı gezegende geçen ve PvE odaklı açık dünya hayatta kalma ve üretim oyunu diyebiliriz. Buradaki temel hedefiniz tek başınıza veya arkadaşlarınızla gezegene iniş yaparak kaynak toplamak, barınak kurmak, ekipman üretmek ve tehlikeli koşullar altında hayatta kalmaya çalışmak oluyor. Eğer türe karşı ilginiz varsa değerlendirebilirsiniz.

Icarus Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum sistem gereksinimleri

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-8400

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7-9700

Bellek: 32 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Icarus, hayatta kalma konseptini sevenler için ilk bakışta tanıdık gelse de sert atmosferi ve hazırlıksız yakalayan doğa koşullarıyla kendine has bir deneyim sunuyor. Özellikle arkadaşlarla oynandığında kaynak toplama, üs kurma ve görevleri tamamlamak çok daha keyifli hale geliyor diyebilirim. Eğer türe karşı bir ilginiz varsa Icarus sizin için uygun olabilir.