AOC 480Hz Yenileme Hızına Sahip Monitör Tanıttı! 4K Ekran ve Dahası

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. AOC, Agon Pro AG276UZ'yi tanıttı. Böylece monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Monitöde ayrıca HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-A ve 3.5 mm ses çıkışı bulunuyor.

AOC Agon Pro AG276UZ'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Fast IPS Ekran Çözünürlüğü: 4K ve 1080p (çift mod)

4K ve 1080p (çift mod) Ekran Yenileme Hızı: 4K çözünürlükte 240Hz, 1080p çözünürlükte 480Hz

4K çözünürlükte 240Hz, 1080p çözünürlükte 480Hz Ekran Parlaklığı: 450 nit

450 nit Ekran Tepki Süresi: 0.3 ms MPRT / 1 ms GTG

0.3 ms MPRT / 1 ms GTG Renk Gamı: %99 DCI-P3 ve %100 sRGB

%99 DCI-P3 ve %100 sRGB Portlar: İki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 2.1, iki adet USB-A, bir adet 3.5 mm ses çıkışı

AOC Agon Pro AG276UZ'nin Ekran Özellikleri Neler?

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan monitör, Fast IPS ekran ile birlikte geliyor. Geniş görüş açısına sahip olan bu ekran, renkleri doğal ve gerçeğe yakın şekilde gösteriyor. Monitöde iki farklı mod bulunuyor. 4K çözünürlükte 240Hz, 1080p çözünürlükte ise 480Hz yenileme hızına ulaşılıyor. İki mod arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Özellikle çevrim içi odaklı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. 240Hz, çok yüksek bir değer. GtG, bir pikselin bir gri tonundan başka bir gri tonuna geçmesi için geçen süredir. 1 ms GtG, piksellerin renk değiştirme hızını gösteriyor. Bu değer ne kadar düşük olursa hızlı sahnelerde arkadan gelen ghosting sorunu o kadar az oluyor. 1 ms'nin düşük bir değer olduğunu belirtelim.

MPRT, bir pikselin ekranda ne kadar süre boyunca aktif kaldığını ölçüyor. 0.3 ms MPRT, gözün algıladığı hareket bulanıklığını minimum düzeye indirerek görüntünün son derece net ve keskin olmasını sağlıyor. Bu arada AOC'un yeni monitörü, yüzde 99 DCI-P3 ve yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor.

Geniş renk gamı, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli bir avantaj elde ediliyor. Ayrıca monitör FreeSync destekli Adaptive Sync özelliğine sahip.

Monitör, söz konusu özellik sayesinde ekran kartının hızına uyum sağlıyor. Yani ekran kartı 200 FPS veriyorsa monitör anlık olarak 200Hz oluyor. Bu da oyun deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Bu arada yüksek yenileme hızı, Counter Strike 2 gibi online rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. Bu arada 450 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

AOC Agon Pro AG276UZ'de Hangi Portlar Bulunuyor?

AOC Agon Pro AG276UZ'nin portları arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 2.1, iki adet USB-A, bir adet 3.5 mm ses çıkışı bulunuyor. Yüksek bant genişliğine sahip olan DisplayPort 2.1 portu, bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtıyor. HDMI 2.1 ise yüksek veri aktarım hızı desteği sayesinde yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor.

AOC Agon Pro AG276UZ Türkiye'de Satılacak mı?

AOC Agon Pro AG276UZ'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo markasının monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda AOC Agon Pro AG276UZ'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak AOC Agon Pro AG276UZ'nin özellikleri dikkatimi çekti. 240Hz ve 480Hz gibi yüksek yenileme hızları arasında kolayca geçiş yapılabilmesi önemli bir avantaj. Örneğin Counter Strike 2 gibi refleks gerektiren online rekabetçi oyunlarda 480Hz, hikâye odaklı oyunlarda ise 240Hz yenileme hızı tercih edilebilir. Bunların yanı sıra FreeSync destekli Adaptive Sync özelliği de önemli çünkü anlık takılma ve ekran yırtılması gibi sorunlar olmuyor.