AOC 400Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. AOC, AGP277QKP'yi tanıttı. Bununla birlikte monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Şık bir tasarıma sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Monitör ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip.

AOC AGP277QKP'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 400Hz

400Hz Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Fast IPS Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Ekran Parlaklığı: 450 nite kadar

450 nite kadar Renk Gamı: %100 sRGB ve %95 DCI-P3

%100 sRGB ve %95 DCI-P3 Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 2.1, 1 x USB-B, 3 x USB-A, 1 x 3,5 mm

AOC AGP277QKP'nin Ekran Özellikleri Neler?

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan oyun monitörü, Fast IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 400Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi ve 450 nite kadar parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada geniş görüş açısına sahip Fast IPS, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 400Hz yenileme hızına sahip bir monitör, görüntüyü saniyede 400 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Yüksek yenileme hızı özellikle Counter Strike 2 ve Valorant gibi rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor. 400Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Düşük tepki süresi sayesinde hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor. Böylece oyunlarda rakipler daha net bir şekilde görülebiliyor. Bu arada monitör Adaptive Sync ve NVIDIA G-Sync teknolojilerini destekliyor. Bu teknolojiler, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor. Bu sayede ekran yırtılması ve takılma gibi problemler meydana gelmiyor.

AOC'un oyun monitörü, yüzde 95 DCI-P3 ve yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerin yanı sıra oyunlarda da önemli bir avantaj elde ediliyor.

AOC AGP277QKP'de Hangi Portlar Bulunuyor?

AOC AGP277QKP''nin portları arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 2.1, bir adet USB-B, üç adet USB-A ve bir adet 3,5 mm ses girişi bulunuyor. HDMI 2.1, yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor. DisplayPort 2.1 ise bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtıyor.

AOC AGP277QKP Türkiye'de Satılacak mı?

AOC AGP277QKP'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de AOC'un monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda AOC AGP277QKP'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

AOC AGP277QKP'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

AOC AGP277QKP için 2 bin 699 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 18 bin 437 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 29 bin TL civarında olabilir. AOC AGP277QKP'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak AOC AGP277QKP'nin özellikleri dikkatimi çekti. Bu modelin oyun monitörleri arasında oldukça iddialı olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi önemli bir avantaj çünkü bu sayede hem akıcı ekran deneyimi elde ediliyor hem de hareket bulanıklılığı minimum düzeye iniyor. HDMI 2.1'den DisplayPort 2.1'e kadar çeşitli portların yer almasının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim.