Monitörler arasına yeni bir model daha katıldı. AOC, Q27P4C'yi tanıttı. Böylece monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip monitör, yüksek çözünürlüklü IPS ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bu arada monitörde USB-C, USB-A, DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1 bulunuyor.

AOC Q27P4C'nin Özellikleri Neler?

Özellik AOC Q27P4C Ekran boyutu 27 inç Panel IPS Çözünürlük 2560 x 1440 piksel Görüntü oranı 16:9 Yenileme hızı 120Hz Parlaklık 350 nit Statik kontrast 1500:1 Renk derinliği 8 bit sRGB renk kapsamı %99 DCI-P3 renk kapsamı %90 Tepki süresi 1 ms MPRT USB-C güç aktarımı 96W Diğer bağlantılar 2 x USB-C, 3 x USB-A, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 eHoparlör 2 x 2W

AOC Q27P4C'nin Ekran Özellikleri Neler?

27 inç ekran büyüklüğüne sahip Q27P4C, IPS ekran üzerinde 2560 x 1440 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir monitör, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor.

Yüksek yenileme hızı, özellikle Counter-Strike 2 gibi rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Bu arada 120Hz'nin yüksek bir değer olduğunu belirtelim. MPRT, ekranda hızla hareket eden nesnelerin oluşturduğu bulanıklığın ne kadar sürdüğünü ifade ediyor. MPRT değeri düştükçe harekte eden ensnelerin ekranda bıraktığı bulanıklık azalıyor. Monitörün 1 ms MPRT değeri sunması da bu açıdan oldukça iyi.

Monitör, sRGB renk alanının yüzde 99'unu, DCI-P3 renk alanının ise yüzde 90'ını kapsıyor. Bu değer sayesinde geniş bir renk yelpazesi elde ediliyor. Monitör, grafik tasarım ve video düzenleme gibi renklerin önemli olduğu işlerde daha fazla renk seçeneği sunarken oyunlarda da daha zengin renkler elde edilmesine yardımcı oluyor. Bu arada monitör 350 nit parlaklık sunuyor.

AOC Q27P4C'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Çok şık bir tasarıma sahip olan AOC Q27P4C'nin bağlantı seçenekleri arasında iki adet USB-C, üç adet USB-A, DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1 bulunuyor. Bu arada 1500:1 kontrast sunan monitörde 2W gücünde iki adet hoparlör yer alıyor.

AOC Q27P4C'nin Fiyatı Ne Kadar?

AOC Q27P4C, Çin'de 1.499 yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kur ile birlikte 11 bin 352 TL'ye denk geliyor.

AOC Q27P4C Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de AOC markasının monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda AOC Q27P4C'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. AOC Q27P4C'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda AOC Q27P4C'nin oldukça iddialı bir monitör olduğunu söyleyebilirim. 27 inç büyüklüğündeki bir ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresinin önemli avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise hem akıcı ekran deneyimi elde edilmesi hem de hareket bulanıklığının minimum düzeyde olması.