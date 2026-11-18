NEC, Lavie N15 isimli yeni dizüstü bilgisayarını Japonya'da satışa sundu. Çok şık bir tasarıma sahip laptopta sekiz çekirdekli Snapdragon işlemcisi bulunuyor. 11,8 saate kadar pil ömrü sunan dizüstü bilgisayar, yüksek çözünürlüklü IPS ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

NEC Lavie N15'in Özellikleri Neler?

Özellik NEC Lavie N15 İşlemci Snapdragon X (X1-26-100) Çekirdek Sayısı 8 Ekran Kartı Adreno X1-45 RAM 16 GB LPDDR5X Depolama 256 GB NVMe M.2 SSD Ekran 15,3 inç IPS Çözünürlük 1920 x 1200 piksel NPU 45 TOPS Batarya 50 Wh Pil Ömrü 11,8 saate kadar Kamera 720p Hoparlör 2 x 2W Bağlantılar 2 x USB-A, 1 x USB-C, HDMI, 3,5 mm ses girişi Kablosuz Bağlantı Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Güvenlik Parmak izi okuyucu Kalınlık 18,9 mm Ağırlık 1,6 kg

NEC Lavie N15'in İşlemcisi Nasıl?

NEC Lavie N15 gücünü Snapdragon X (X1-26-100) işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide sekiz çekirdek mevcut. İşlemci 2.96 GHz hıza ulaşabiliyor. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor.

Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bu sayede aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

NEC Lavie N15'in Ekranı Nasıl?

18,9 mm kalınlığında ve 1,6 kilogram ağırlığında olan dizüstü bilgisayarda 15,3 inç büyüklüğünde IPS panel bulunuyor. IPS ekran, farklı açılardan bakıldığında renklerin ve görüntünün daha tutarlı kalmasını sağlıyor. Laptop, 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunuyor. Bu arada dizüstü bilgisayarda parmak izi okuyucu da yer alıyor.

NEC Lavie N15'in RAM ve SSD Kapasitesi Artırılabiliyor mu?

Çok şık bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayarda 16 GB LPDDR5X RAM bulunuyor. RAM anakarta sabitlenmiş durumda. Bu sebepten dolayı kullanıcılar RAM kapasitesini artıramıyor. Depolama tarafında ise 256 GB NVMe M.2 SSD yer alıyor. Depolama alanı yetersiz kaldığında mevcut sürücünün yerine daha yüksek kapasiteli bir SSD takılabiliyor.

NEC Lavie N15'in Pil Ömrü Nedir?

NEC'in yeni dizüstü bilgisayar modeli 50 Wh batarya kapasitesine sahip. Lavie N15'in 11,8 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtildi. Ekran parlaklığı, açık uygulamalar ve işlemci yükü pil ömrünü değiştirebilir.

NEC Lavie N15'in Fiyatı Ne Kadar?

NEC Lavie N15 için 1.449 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 73 bin TL'ye denk geliyor.

NEC Lavie N15 Türkiye'de Satılacak mı?

NEC Lavie N15'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de NEC'in dizüstü bilgisayarları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda NEC Lavie N15'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

NEC Lavie N15'in yalnızca 1,6 kilogram ağırlığında olması dikkatimi çekti. Gün içinde farklı yerlerde bilgisayar kullanması gerekenler için bu ağırlık önemli bir kolaylık sağlayabilir. Bilgisayarın 11,8 saate kadar pil ömrü sunması da önemli bir avantaj. Bunların yanı sıra 256 GB depolama alanı uzun süreli kullanımda yetersiz gelmeye başlayabilir. Dolayısıyla bilgisayarın depolama alanını artırma imkânı sunmasının da önemli avantaj olduğunu söyleyebilirim.