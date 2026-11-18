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Steam'de satın alınan oyunlara dair yeni bir liste paylaşıldı. Bununla birlikte 10-17 Kasım 2026 tarihleri arasında Steam'de en çok satın alınan oyunlar belli oldu. 2012 yılında piyasaya sürülen simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2, listenin ilk sırasında konumlandı. Listede ayrıca popüler futbol oyunu EA Sports FC 27 de bulunuyor.

Türkiye'de Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Türkiye'de 10-17 Kasım 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin zirvesinde Euro Truck Simulator 2 konumlandı. Oyunda tır sürerek yükleri bir yerden başka bir yere taşıyoruz. Yükü belirlenen noktaya zamanında ve mümkün olduğunca hasarsız ulaştırmamız gerekiyor. Ayrıca tırı özelleştirme imkânı da mevcut.

Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Euro Truck Simulator 2'de sürüş esnasında trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Kırmızı ışıkta geçmek ve başka araçlara çarpmak para kaybetmemize neden oluyor. SCS Software tarafından geliştirilen oyun için geçtiğimiz haftalarda Coaches isimli otobüs DLC de çıktı. Bu DLC sayesinde oyunda otobüs sürerek yolculuk yapabiliyoruz.

Listenin ikinci ısrasında yer alan Football Manager 27, futbol menajerlik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda bir teknik direktör gibi futbol takımını yönetiyoruz. Bu doğrultuda takımın nasıl oynayacağına karar veriyoruz, ilk 11'i belirliyoruz, transferler yapıyoruz ve maçlarda doğru kararlar vermeye çalışıyoruz.

Üçüncü sırada EA Sports FC 27, dördüncü sırada ise Bodycam bulunuyor. Bu oyunları Call of Duty: Modern Warfare 4 takip etti. Oyun Kore'nin yanı sıra Paris, Mumbai ve New York'ta da geçiyor. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip oyun, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaşı konu alıyor.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Euro Truck Simulator 2 Call of Duty: Modern Warfare 4 Bodycam Phantom Blade Zero Football Manager 27 EA Sports FC 27 Crimson Desert Enhanced Moon Sweepers Slay the Spire 2 Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim

Dünya genelinde 10-17 Kasım 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında Euro Truck Simulator 2 bulunuyor. Listenin ikinci sırasında Call of Duty: Modern Warfare 4, üçüncü sırada ise Bodycam konumlandı. Bu oyunları Phantom Blade Zero, Football Manager 27, EA Sports FC 27 ve Crimson Desert Enhanced takip etti.

Editörün Yorumu

Listede uzun yıllar önce satışa sunulmuş olmasına rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirmeyi başaran birçok yapım bulunuyor. Örneğin 2012 yılında piyasaya sürülen simülasyon türündeki Euro Truck Simulator 2 zirvede konumlandı. 11 yıl önce satışa sunulan Black Desert sekizinci sırada, 13 yıl önce piyasaya sürülen GTA 5 ise listenin 10. sırasında yer aldı.