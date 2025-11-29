Apple, Hong Kong'daki Yangının Ardından Harekete Geçti!

26 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 14.50 sularında Hong Kong’un Tai Po bölgesinde bulunan Wang Fuk Court sosyal konut sitesinde çıkan yangın, kentin son on yıllardaki en büyük felaketlerinden birine dönüştü.

Dış cephe tadilatı nedeniyle binaları saran bambu iskeleler ve yeşil koruyucu ağ üzerinde başlayan alevler, kısa sürede yaklaşık 30 katlı sekiz konut bloğundan yedisini sardı.

Wang Fuk Court Felaketi: Apple Bağış Yapacak!

Yaklaşık 43 saat süren müdahaleye 2.300’ü aşkın itfaiyeci ve çok sayıda ambulans katılırken, en az 128 kişinin hayatını kaybettiği, 79’dan fazla kişinin yaralandığı ve yaklaşık 200 kişinin akıbetinin bilinmediği açıklandı.

Apple CEO’su Tim Cook, Cuma günü X üzerinden yaptığı açıklamada şirketin bölgede yürütülen yardım çalışmalarına destek vereceğini duyurdu;

"Hong Kong'daki yıkıcı yangın nedeniyle yüreğimiz parçalandı. Etkilenen herkes aklımızda ve ilk müdahale ekiplerine minnettarız. Apple, sahadaki yardım çalışmalarına bağışta bulunuyor."

Wang Fuk Court adıyla bilinen kompleks, Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki en büyük apartman yerleşimi. Her biri 31 katlı sekiz kuleden oluşan komplekste 4.000’den fazla kişi yaşıyor ve bunların çoğunu yaşlılar oluşturuyor.

Hong Kong İtfaiye Servisi, sekiz binanın tamamında alarm sistemlerinin çalışmadığını açıkladı. CNN’e göre, “ağır ihmal sonucu adam öldürme” şüphesiyle en az on kişi gözaltına alındı.