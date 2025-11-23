Apple’da Deprem Bekleniyordu: Tim Cook Emekli Olmayacak!

Son dönemlerde Apple cephesinde hem iPhone 18 serisi hem de katlanabilir iPhone modeliyle ilgili iddialar gündemden düşmüyor. Buna ek olarak şirket içinde yaşanabileceği konuşulan büyük yönetim değişikliği de teknoloji dünyasının dikkatini çekiyor.

Uzun süredir Apple CEO’su Tim Cook’un emekliye ayrılacağı ve yerini yeni bir CEO’nun alacağı iddiaları hiç sonlanmıyor. Hatta bu durum neredeyse kesinleşmiş gibi görülmeye başlamıştı. Şimdi ise tam tersi bir söylenti ortaya atıldı.

Tim Cook'un Emekliye Ayrılacağı İddialarının Asılsız Olduğu Öne Sürüldü

Söz konusu iddialara göre Tim Cook’un, Apple’ın Haziran 2026’da düzenleyeceği WWDC etkinliğinden önce emekli olacağı ve koltuğunu John Ternus’a devredeceği öne sürülüyordu. Donanım mühendisliği ekibinin başında yer alan Ternus’un potansiyel CEO adayı olarak gösterilmesi, bu söylentilerin daha da yayılmasına neden olmuştu.

Ancak Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve bilginin Apple içinden gelmediğini belirtiyor. Gurman’ın açıklamaları doğruysa Cook’un en az Ocak 2029’a kadar CEO görevine devam etmesi bekleniyor.

Eğer Cook bu tarihe kadar herhangi bir sorun yaşamadan görevini sürdürürse emekli olduğunda 70 yaşına yaklaşmış olacak. Bu da artık kariyerinin son dönemine girdiğini gösterse de Berkshire Hathaway’in 95 yaşındaki CEO’su Warren Buffett örneği düşünüldüğünde, Cook emekli olduğunda teknoloji dünyasının en yaşlı CEO’larından biri sayılmayacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.