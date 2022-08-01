App Store'da Artık Daha Fazla Reklam Yer Alacak

iPhone, iPad ve iPod Touch'a sahip kulanıcılar artık App Store'a girdiklerinde yakında daha fazla reklam görmeye başlayacak. Reklamlar zaten Apple'ın App Store'unda görünüyordu ancak yalnızca uygulamanın Arama bölümünde. Listelemenin arkasında mavi bir gölge ve "reklam" yazan küçük bir mavi rozet bulunduğundan, bunları fark etmek de oldukça kolay.

Ancak 9to5Mac'e göre Apple şimdi App Store mağazasına daha fazla reklam getirmeyi ve bunları Bugün bölümüne ve ayrıca bireysel uygulama sayfalarına yerleştirmeyi planlıyor. Apple'ın 2017'de iOS 11'in bir parçası olarak başlattığı Bugün sekmesi, içeriği günlük olarak yenilenen çok çeşitli uygulamalara sahip. Bugün bölümüne yakında gelecek olan yeni reklam alanının, sayfanın aşağısındaki ikinci alanda, yine mavi reklam rozeti ile işaretlenmiş olarak görüneceği bildiriliyor. Diğer reklam alanı, 9to5Mac'e göre bir uygulama listesinin en altında görünecek.

Geliştiriciler Reklamların Nerede Kullanılacağını Seçemeyecek

Belirtildiği gibi yeni alan, diğer geliştiricilerin kendi ürünlerini benzer uygulamalarla birlikte kullanmalarına izin verecek ancak reklamlarının hangi belirli uygulamanın yanında görüneceğini seçemeyecekler. Bunun yerine Apple'ın algoritmaları işi yapacak ve uygulamaları benzer yazılımlara sahip reklamlarla eşleştirecek.

Apple için yeni reklam yerleştirmeleri dünyanın en başarılı şirketlerinden biri için daha da fazla gelir anlamına gelirken, büyük ve küçük geliştiriciler, daha fazla indirme elde etme umuduyla reklam verebilecekler.

Apple, yeni reklamların tam olarak ne zaman görünmeye başlayacaklarını söylemeyi reddetse de yakın gelecekte App Store'da, başlangıçta bir test olarak görünmeye başlayacağı bildiriliyor.