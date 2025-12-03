App Store'da Alarm Zilleri Çalıyor: Büyüme Hızı Yarı Yarıya Düştü!

Teknoloji devi Apple’ın devasa gelir kapılarından biri olan App Store son aylarda dikkat çekici bir yavaşlama dönemine girdi. Mağazanın büyüme ivmesi özellikle Avrupa Birliği'nin (AB) getirdiği yeni düzenlemeler sonrasında ciddi oranda düşüş yaşayarak adeta duraklama sinyalleri veriyor.

Peki uygulama mağazasının bu sert düşüşündeki tek etmen Avrupa Birliği mi? İşte App Store'un son dönemdeki çarpıcı istatistikleri ve analistlerin geleceğe dönük tahminleri!

App Store'un Büyüme Hızı Yarıya Düştü

Ünlü araştırma şirketleri tarafından yapılan analizler App Store'daki büyüme kaybının boyutunu gözler önüne seriyor. En çok göze çarpan istatistik App Store'un yıllık bazda harcama büyüme oranının Temmuz 2025'te ulaştığı yüzde 12 seviyesinden, Kasım 2025'te yüzde 6’ya gerilemesi.

App Store harcamalarının yüzde 44 gibi büyük bir bölümünü oluşturan oyun kategorisinde ise durum daha da kritik. Ekim 2025'te yıllık bazda yüzde 3 büyüme kaydeden oyun harcamaları, Kasım ayında yıllık bazda yüzde 2 oranında bir düşüş yaşadı.

Bununla birlikte App Store'daki toplam harcamanın yaklaşık yüzde 52'sini oluşturan en büyük 4 pazar olarak bilinen ABD, Japonya, Birleşik Krallık ve Kanada'da da ardışık büyüme düşüşleri yaşadığı belirtiliyor.

Yavaşlamanın Arkasında Hangi Nedenler Yatıyor?

Teknoloji devinin uygulama mağazasındaki bu sert düşüşün ardında yatan en büyük sebep, AB'nin rekabet baskıları ve getirdiği düzenlemeler. Şirket özellikle AB'nin Dijital Pazarlar Yasası kapsamında AB'deki kullanıcıların cihazlarına üçüncü taraf uygulama mağazaları indirmesine izin vermek zorunda kalmış ve büyük bir rekabet gücü kaybetmişti.

Bunun yanı sıra Apple, Mart 2024'ten bu yana geçerli olmak üzere uygulama geliştiricilerinin, uygulama gelirlerinden Apple'a ödedikleri komisyon yüzdesini düşürmesine de olanak tanıdı. Analistlere göre bu iki gelişme, App Store'un hem yıllık hem de ardışık bazda büyüme ivmesini ciddi şekilde zayıflatıyor.

Yakın Gelecekte Apple'ı Neler Bekliyor?

Analistler, ortaya çıkan bu yeni paradigma göz önüne alındığında Apple'ın App Store'daki bu yavaşlama eğilimini yakın zamanda durdurmasının pek mümkün görünmediğini belirtiyor. Yine de şirketin genel hizmetler segmentinin, iCloud+, AppleCare+, Apple Music ve Apple Pay gibi servislerin güçlü performansı sayesinde sağlıklı bir büyümeyi sürdürmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.