App Store Yenilendi! İşte Yeni Hali

Apple, elektronik ürünlerinin uygulama mağazası App Store'un web sitesini resmen yeniledi. Bu güncellemeyle birlikte Apple marka cihaza sahip olmayanlar için de kullanılabilir hale geldi. Peki neler değişti? İşte ayrıntılar...

App Store Web Yenilendi

Bu güncellemeden önce App Store’daki bir uygulama ya da oyunun web sayfasına yalnızca arama motoru sonuçları üzerinden ulaşabiliyordunuz. Yani doğrudan arama yapabileceğiniz bir ana sayfa bile yoktu. Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz yenilenen App Store web sitesiyle birlikte kullanıcılara resmen bir ana sayfa sunuldu.

Artık tüm uygulamaları kategoriye ve platforma göre keşfedebilmek mümkün. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV ve Apple Vision için özel bölümler sunuluyor.

Herhangi bir oyun ya da uygulamanın detay sayfasına girildiğinde artık çok daha zengin bir içerik kullanıcıları karşılıyor. Sayfada paylaş butonu, uygulama açıklaması, ekran görüntüleri, kullanıcı yorumları ve daha birçok bilgi sunuluyor.

Şu anda web üzerinden doğrudan uygulama indirmek mümkün olmasa da bu özelliğin ilerleyen dönemlerde kullanıma sunulması bekleniyor. Elbette Windows kullanıcıları için bu yenilik çok anlam ifade etmeyebilir ancak Apple ekosistemindeki kullanıcılar açısından oldukça pratik olacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? App Store'un yenilenen web sitesini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.