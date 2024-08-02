Instagram Yasağı Onlara Yaradı! Türkiye'de VPN Kullanımı Rekor Kırdı

Instagram'ın Türkiye'de yasaklanmasının etkileri tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda TikTok ve X gibi alternatiflerin kullanım oranı artarken, alışkanlıklarından vazgeçmeyen kullanıcılar da VPN'lere akın ediyor. Elbette ki bu durum App Store ve Google Play Store gibi popüler platformlardaki dinamikleri de etkiliyor.

Örneğin Apple'ın App Store'una baktığımızda Türkiye'deki VPN kullanım oranının "tavan yaptığını" görüyoruz. Buan göre Apple'ın popüler uygulamalar listesindeki ilk beş uygulamadan dördü VPN. İşte detaylar...

Türkiye'de VPN Kullanım Oranı Katlanarak Arttı

Bildiğiniz üzere BTK, 2 Ağustos itibariyle Türkiye'de Instagram'a erişimi yasakladı. Bu nedenle eğer biz sosyal medya kullanıcıları takip ettiğimiz insanların hikayelerini izlemek ve Reels kaydırmaya devam etmek istiyorsak VPN indirmek zorundayız.

Bilmeyenler için VPN yani Sanal Özel Ağ, internet üzerinden güvenli ve özel bir bağlantı sağlar, böylece kullanıcıların verilerini şifreler ve gizliliğini korur. Ayrıca basitçe farklı bir konumdan internete bağlanıyormuş gibi görünmenize olanak tanır. Bu da ülkelere özel erişim engelinden kaçınmanızı sağlar.

Elbette ki kullanıcılar da tam olarak bunu yaptı. App Store'daki Popüler Uygulamalar listesi de buna uygun olarak güncellendi. Zirvedeki beş uygulamadan dördünün VPN olması ise dikkatlerden kaçmadı. Sadece son zamanların popüler alışveriş platformu Temu üçüncü sırada tutunmayı başardı.

Ancak daha yasağın ilk gününün akşamında bile değiliz. Bu nedenle listenin kısa süre içerisinde daha değişmesi ve VPN uygulamalarının ilk 10'da kendine daha fazla yer edinmesi bekleniyor. Ancak belirtmekte yarar var ki her ücretsiz servis kaliteli olmayabilir. Bazı VPN hizmetleri, kullanıcı verilerini izleyebilir, satabilir veya kötüye kullanabilir.

Bu nedenle ücretsiz ya da uygun fiyatlı olan hizmetleri tercih ederken arama süzgecinize güvenilir seçeneğini de eklemenizde fayda var.