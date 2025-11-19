2025’in En İyi iPhone Uygulama ve Oyun Finalistleri Belli Oldu

Teknoloji devi Apple, yılın sonuna yaklaşırken gelenek hâline getirdiği App Store Ödülleri için 2025’in en iyi uygulama ve oyun adaylarını resmen duyurdu. Apple’ın editör ekibi tarafından seçilen ve geniş bir kategoriye yayılan 45 uygulama ve oyun, birbirleriyle yarışa giriyor. İşte 2025 App Store Ödülleri finalistleri!

App Store Ödülleri 2025 Finalistleri

Finale kalan uygulama ve oyunlar, kullanıcıya sundukları fayda, yenilikçi yaklaşımları ve ortaya koydukları yaratıcı deneyimler göz önünde bulundurularak seçildi. Kazananlar ise aralık ayında yani önümüzdeki ay açıklanacak. Finalistlerin tam listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yılın iPhone Uygulaması

BandLab

LADDER

Tiimo

Yılın iPhone Oyunu

Capybara Go!

Pokémon TCG Pocket

Thronefall

Yılın iPad Uygulaması

Detail

Graintouch

Structured

Yılın iPad Oyunu

DREDGE

Infinity Nikki

Prince of Persia Lost Crown

Yılın Mac Uygulaması

Acorn

Essayist

Under My Roof

Yılın Mac Oyunu

Assassin’s Creed Shadows

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Neva

Yılın Apple Arcade Oyunu

Katamari Damacy Rolling LIVE

PGA TOUR Pro Golf

WHAT THE CLASH?

Yılın Apple Vision Pro Uygulaması

Camo Studio

D-Day: The Camera Soldier

Explore POV

Yılın Apple Vision Pro Oyunu

Fishing Haven

Gears & Goo

Porta Nubi

Yılın Apple Watch Uygulaması

GO Club

Pro Camera by Moment

Strava

Yılın Apple TV Uygulaması

HBO Max

PBS KIDS Video

Super Farming Boy 4K

Kültürel Etki

Art of Fauna

A Space for the Unbound

Be My Eyes

Chants of Sennaar

despelote

Focus Friend

Is This Seat Taken?

Retro

StoryGraph

Venba

Whoscall

Yuka

