2025’in En İyi iPhone Uygulama ve Oyun Finalistleri Belli Oldu
Apple, 2025 App Store Ödülleri için en iyi uygulama ve oyun finalistlerini açıkladı. 45 aday arasından kazananlar aralık ayında duyurulacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- App Store Ödülleri için 2025’in en iyi uygulama ve oyun adayları duyuruldu.
- 45 uygulama ve oyun, geniş bir kategoriye yayıldı.
- Kazanan oyun ve uygulamalar, aralık ayında açıklanacak.
Teknoloji devi Apple, yılın sonuna yaklaşırken gelenek hâline getirdiği App Store Ödülleri için 2025’in en iyi uygulama ve oyun adaylarını resmen duyurdu. Apple’ın editör ekibi tarafından seçilen ve geniş bir kategoriye yayılan 45 uygulama ve oyun, birbirleriyle yarışa giriyor. İşte 2025 App Store Ödülleri finalistleri!
App Store Ödülleri 2025 Finalistleri
Finale kalan uygulama ve oyunlar, kullanıcıya sundukları fayda, yenilikçi yaklaşımları ve ortaya koydukları yaratıcı deneyimler göz önünde bulundurularak seçildi. Kazananlar ise aralık ayında yani önümüzdeki ay açıklanacak. Finalistlerin tam listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Yılın iPhone Uygulaması
- BandLab
- LADDER
- Tiimo
Yılın iPhone Oyunu
- Capybara Go!
- Pokémon TCG Pocket
- Thronefall
Yılın iPad Uygulaması
- Detail
- Graintouch
- Structured
Yılın iPad Oyunu
- DREDGE
- Infinity Nikki
- Prince of Persia Lost Crown
Yılın Mac Uygulaması
- Acorn
- Essayist
- Under My Roof
Yılın Mac Oyunu
- Assassin’s Creed Shadows
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- Neva
Yılın Apple Arcade Oyunu
- Katamari Damacy Rolling LIVE
- PGA TOUR Pro Golf
- WHAT THE CLASH?
Yılın Apple Vision Pro Uygulaması
- Camo Studio
- D-Day: The Camera Soldier
- Explore POV
Yılın Apple Vision Pro Oyunu
- Fishing Haven
- Gears & Goo
- Porta Nubi
Yılın Apple Watch Uygulaması
- GO Club
- Pro Camera by Moment
- Strava
Yılın Apple TV Uygulaması
- HBO Max
- PBS KIDS Video
- Super Farming Boy 4K
Kültürel Etki
- Art of Fauna
- A Space for the Unbound
- Be My Eyes
- Chants of Sennaar
- despelote
- Focus Friend
- Is This Seat Taken?
- Retro
- StoryGraph
- Venba
- Whoscall
- Yuka
