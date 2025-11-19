2025’in En İyi iPhone Uygulama ve Oyun Finalistleri Belli Oldu

Apple, 2025 App Store Ödülleri için en iyi uygulama ve oyun finalistlerini açıkladı. 45 aday arasından kazananlar aralık ayında duyurulacak.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

⚡ Önemli Bilgiler

  • App Store Ödülleri için 2025’in en iyi uygulama ve oyun adayları duyuruldu.
  • 45 uygulama ve oyun, geniş bir kategoriye yayıldı.
  • Kazanan oyun ve uygulamalar, aralık ayında açıklanacak.

Teknoloji devi Apple, yılın sonuna yaklaşırken gelenek hâline getirdiği App Store Ödülleri için 2025’in en iyi uygulama ve oyun adaylarını resmen duyurdu. Apple’ın editör ekibi tarafından seçilen ve geniş bir kategoriye yayılan 45 uygulama ve oyun, birbirleriyle yarışa giriyor. İşte 2025 App Store Ödülleri finalistleri!

App Store Ödülleri 2025 Finalistleri

Finale kalan uygulama ve oyunlar, kullanıcıya sundukları fayda, yenilikçi yaklaşımları ve ortaya koydukları yaratıcı deneyimler göz önünde bulundurularak seçildi. Kazananlar ise aralık ayında yani önümüzdeki ay açıklanacak. Finalistlerin tam listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yılın iPhone Uygulaması

  • BandLab
  • LADDER
  • Tiimo

Yılın iPhone Oyunu

  • Capybara Go!
  • Pokémon TCG Pocket
  • Thronefall

Yılın iPad Uygulaması

  • Detail
  • Graintouch
  • Structured

Yılın iPad Oyunu

  • DREDGE
  • Infinity Nikki
  • Prince of Persia Lost Crown

Yılın Mac Uygulaması

  • Acorn
  • Essayist
  • Under My Roof

Yılın Mac Oyunu

  • Assassin’s Creed Shadows
  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
  • Neva

Yılın Apple Arcade Oyunu

  • Katamari Damacy Rolling LIVE
  • PGA TOUR Pro Golf
  • WHAT THE CLASH?

Yılın Apple Vision Pro Uygulaması

  • Camo Studio
  • D-Day: The Camera Soldier
  • Explore POV

Yılın Apple Vision Pro Oyunu

  • Fishing Haven
  • Gears & Goo
  • Porta Nubi

Yılın Apple Watch Uygulaması

  • GO Club
  • Pro Camera by Moment
  • Strava

Yılın Apple TV Uygulaması

  • HBO Max
  • PBS KIDS Video
  • Super Farming Boy 4K

Kültürel Etki

  • Art of Fauna
  • A Space for the Unbound
  • Be My Eyes
  • Chants of Sennaar
  • despelote
  • Focus Friend
  • Is This Seat Taken?
  • Retro
  • StoryGraph
  • Venba
  • Whoscall
  • Yuka

