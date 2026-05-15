vivo'nun Dev Bataryalı Telefonu Yolda! AMOLED Ekran ve Dahası

vivo'nun yeni amiral gemisi modeli X500'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bir sızıntı ile birlikte X500'ün batarya kapasitesi ortaya çıktı. Android telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

vivo X500'ün Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Dimensity 9600

Dimensity 9600 Batarya: 7000 mAh üzeri

7000 mAh üzeri İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X500'ün Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 7000 mAh üzeri bir batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli X300'de 6.040 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 90W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

vivo X500'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo X500'de Dimensity 9600 işlemcisi bulunacak. 2 nm üretim süreciyle geliştirilmesi beklenen bu işlemci henüz tanıtılmadı. Bu arada 2 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Serinin önceki modeli X300'de Dimensity 9500 tercih edilmişti.

Fikir vermesi açısından bu işlemci, CarX Street ve Genshin Impact ortalama 60 FPS'te, Call of Duty Mobile, Asphalt Legends ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırıyor. Dimensity 9500 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda X500'de en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

vivo X500'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran ile birlikte gelecek. Çok canlı renklere sahip bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. telefon ayrıca 2K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli X300'de 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

X300'ün ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4500 nit civarı bir parlaklık ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfasında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

vivo X500 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X500'ün 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 16 GB RAM seçeneği, 200 megapiksel ana kamera ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan X300, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X500'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

vivo X500'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 şu anda 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. vivo X500'ün ise önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı 85 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo X500'ün batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapaasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu, seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Cihazın ayrıca Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim.