vivo'dan AMOLED Ekranlı Telefon Geliyor! 120Hz Yenileme Hızına Sahip

vivo'nun S serisine uzun yılların ardından yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. S2 olarak isimlendirilen Android telefon, IMEI veri tabanında görüldü. Telefonun bu veri tabanında görünmesi, tanıtım tarihinin yakın olduğunu gösteriyor. Bu arada cihazda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak. Bu sayede donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

vivo S2 Neden IMEI Veri Tabanında Görüldü?

vivo'nun yeni amiral gemisi modeli S2, V2576 model numarası ile birlikte IMEI veri tabanında ortaya çıktı. IMEI kaydı, telefonların resmî lansman öncesinde operatörler tarafından tanınabilmesi için yapılıyor. Genellikle telefonlar IMEI veri tabanında ortaya çıktıktan sonra üç ile altı ay arasında tanıtılıyor. Dolayısıyla S2'ye dair merak edilen tüm sorular çok yakında yanıtlanacak.

vivo S2'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç civarı

6,3 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo S2'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,3 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Bu arada AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor.

Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. vivo S1'de 6,38 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve Super AMOLED ekran tercih edilmişti.

vivo S2'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil. Orta segemntte yer alan işlemcilerin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Asphalt Legends ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanacaktır. Bu arada vivo S1'de Helio P65 işlemcisi mevcut. MediaTek tarafından geliştirilen bu işlemcide sekiz çekirdek mevcut.

vivo S2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip vivo S2'nin eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli vivo S1, 2019 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

vivo S2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo S2'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo S2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo S1 için 187 dolar (8.516 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. vivo S2'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 200 dolar (9.108 TL) civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

S serisine yedi yıl sonra yeni bir modelin gelecek olması şaşırttı. vivo S2'nin orta sınıf telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. AMOLED ekran ise telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor.