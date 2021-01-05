App Store Harcamaları 2020’de Rekor Kırdı

App Store harcamaları 2020 yılında rekor kırdı. Sensor Tower tarafından paylaşılan istatistiki bilgilere göre uygulama mağazasında yapılan harcamalar 2019 yılına kıyasla yüzde 30 oranında arttı. Paylaşılan veriler ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

App Store Harcamaları 2020’de 70 Milyar Doları Aştı

Sensor Tower, 2020 yılında App Store uygulama mağazasında yapılan harcamalara ilişkin çok önemli bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapora göre uygulama harcamaları 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 oranında artış ile birlikte 72,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2019 yılında toplamda 55,5 milyar dolar harcanmıştı. Bildiğiniz üzere 2020 yılında yeni tip koronavirüs salgını ortaya çıktı.

Kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeni ile insanlar vaktinin büyük bir kısmını evde geçirmeye başladı. Bununla birlikte insanlar akıllı telefonları ile daha çok zaman geçirdi. Paylaşılan rapor, salgın döneminde insanların uygulamalara daha çok harcama yaptığını gözler önüne seriyor.

iOS cihaza sahip olan kullanıcılar, en çok eğlence kategorisinde yer alan uygulamalara para harcadı. Eğlence kategorisine harcanan para yıllık bazda yüzde 29,3 oranında artış ile beraber 5,3 milyar dolara yükseldi. TikTok, App Store’da geçtiğimiz yıl küresel olarak en fazla kazanç elde eden oyun dışı uygulama olmayı başardı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan popüler sosyal medya platformu TikTok, yıllık bazda yüzde 600’den fazla büyüyerek 1,2 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Geçtiğimiz yıl Google Play Store ve App Store uygulama mağazaları oyun kategorisinden toplamda 79,5 milyar dolar kazanç elde etti. App Store’da 47,6 milyar dolar gelir elde edilirken Google Play Store’da ise 31,9 milyon dolar kazanç elde edildi. Geçtiğimiz sene iOS oyunlarına yaklaşık olarak 47,6 milyar dolar harcandı. Böylece 2019 yılına kıyasla yüzde 25 oranında artış yaşanmış oldu. Oyunlar tüm App Store gelirlerinin yüzde 66’sını oluşturdu. iOS uygulama mağazasıdna en yüksek kazanç sağlayan oyun ise Tencent tarafından geliştirilen Honor of Kings oldu.

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