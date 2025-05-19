Uygulama Fiyatları Düşebilir: Apple'dan Geri Adım!

Mobil uygulama ekosistemi yalnızca kullanıcı deneyimiyle değil aynı zamanda geliştiricilerle kurulan finansal dengeyle de şekilleniyor. Zira Google Play Store, Apple App Store gibi platformlar uzun yıllardır uygulama satışlarından elde edilen gelirlerin belli bir yüzdesini komisyon olarak alıyor. Ancak değişen yasal düzenlemeler alternatif ödeme seçeneklerinin yaygınlaşması ve geliştirici talepleri bu gelir modelinde yeniden değerlendirme ihtiyacını gündeme getiriyor. Bu noktada Apple, App Store üzerindeki komisyon oranlarında değişikliğe gitmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Apple, App Store Komisyon Oranlarında Değişiklik Sinyalleri Veriyor!

Apple’a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre şirket App Store üzerindeki komisyon politikasını gözden geçirme aşamasına geldi. Şu anda geliştiricilerden yüzde 15 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda kesinti yapan Apple bu modelin özellikle büyük ölçekli geliştiriciler nezdinde eskisi kadar sürdürülebilir olmadığını değerlendiriyor. Zira yüksek işlem hacmine sahip uygulamalar artık kendi ödeme sistemlerini kullanmak için daha fazla çaba sarf ediyor. Bu da App Store gelirlerini doğrudan etkileyen bir unsur hâline geliyor.

Son dönemde ABD’de alınan bazı kararlar da bu süreci hızlandırmış durumda. Özellikle uygulama dışı ödeme kanallarında alınan sabit komisyonların rekabet ihlali oluşturabileceği yönündeki değerlendirmeler Apple'ın ödeme sistemlerine yönelik bakışını değiştirmeye zorluyor. Şirketin bu süreçte geliştiricilerin uygulama içi satın alımlar dışında alternatif yöntemlere yönelmesini engellemek yerine onları Apple sisteminde tutmak adına daha esnek bir yapı kurmayı hedeflediği ifade ediliyor. Apple’ın elinde iki temel seçenek bulunuyor: Bunlardan ilki gizlilik ve güvenlik standartlarını daha fazla ön plana çıkararak geliştiricilere “ekosistem avantajı” sunmak.

Diğeri ise doğrudan komisyon oranlarında indirime gitmek. Bu ikinci yol, geliştiricilerin alternatif platformlara yönelme eğilimini azaltabilir ve App Store’un uzun vadeli gelir yapısını koruma altına alabilir. Ancak bu kararın Apple’ın yıllık yazılım gelirleri üzerinde belirgin bir etki yaratması da muhtemel. Komisyon oranlarında yapılacak olası bir güncelleme, yalnızca büyük ölçekli şirketleri değil; bağımsız geliştiricilerden oluşan geniş bir kullanıcı kitlesini de doğrudan etkileyecek.

Daha düşük komisyonlar, geliştiricilerin uygulama içi fiyatlandırmalarını yeniden şekillendirmesine ve kullanıcıya daha uygun teklifler sunmasına imkân sağlayabilir. Bu durum, rekabeti artırırken, uygulama mağazasının genel dinamizmini de güçlendirecek potansiyele sahip. Apple’ın App Store komisyon politikasına dair atacağı adımlar, dijital ekonomideki güç dengelerini etkileyebilecek nitelikte. Şirketin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği, yalnızca kendi kazanç modelini değil; mobil yazılım pazarının gelecekteki işleyiş biçimini de şekillendirecek.

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