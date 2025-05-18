Xiaomi Civi 5 Pro İçin Beklenmedik Açıklama! İşlemcisi ve Bataryası Belli Oldu

Xiaomi, yakında ürün kataloğuna yeni Civi 5 Pro modelini eklemeyi planlıyor. Bunun için yoğun mesai harcayan şirket, telefonu geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Tanıtım için geri sayım başlamışken Xiaomi Civi 5 Pro işlemcisi ve batarya kapasitesi netleşti.

Xiaomi Civi 5 Pro İşlemcisi ve Batarya Kapasitesi Belli Oldu

Daha önce Xiaomi Civi 5 Pro'nun Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 işlemciyle geleceği konuşuluyordu. Bu söylentiler boşa çıkmadı. Xiaomi, Civi 5 Pro'da gerçekten bu yonga setine yer verileceğini resmen duyurdu.

Ayrıca Xiaomi, Civi 5 Pro’nun 6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını ve 6.55 inçlik bir ekranla geleceğini de doğruladı. Cihazın kalınlığı ise 7.45 mm olacak. Fakat ağırlığı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Daha önce marka, telefonun arka tarafında Leica destekli üç 50 MP kameranın bulunacağını da doğrulamıştı.

Bilinen Xiaomi Civi 5 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı;

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Batarya: 6.000 mAh

Ekran: 6.55 inç

Kalınlık: 7.45 mm

Arka Kamera: Leica destekli üçlü 50 MP kamera kurulumu

Xiaomi, Civi 5 Pro’nun çıkış tarihini henüz açıklamış değil. Ancak bunun yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.