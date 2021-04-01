App Store'daki Sahte Uygulama, Bir Kullanıcıya Binlerce Dolar Kaybettirdi

Sahte uygulama sorunu hemen hemen her internet kullanıcısı için büyük bir tehlike olmaya devam ediyor. Apple kullanıcıları, Android işletim sistemli akıllı telefon sahiplerine göre buna benzer sorunlara daha az denk gelse de yakın bir zamanda bir iOS kullanıcının başına gelenler, bu gibi risklerin iOS'te de mevcut olduğunu gösterdi.

App Store'da Sahte Uygulama İndiren Kullanıcı Dolandırıldı

Mobil işletim sistemleri içerisinde en popüler işletim sistemlerinin başında gelen Android'in açık kaynaklı olmasından ötürü bu işletim sistemini kullanan kişilerin dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılım gibi tehlikeler ile karşılaşma ihtimali, Android'in aksine açık kaynak olmayan iOS'in kullanıcılarına göre çok daha yüksektir.

Örneğin geçen günlerde siber güvenlik uzmanları, Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları hedef alan yeni bir kötü amaçlı yazılıma karşı insanları uyardı. Bu kötü amaçlı yazılım diğerlerinden farklı olarak kritik bir sistem güncellemesi gibi görünen ancak özünde kötü amaçlı kişilerin geliştirmiş olduğu zararlı bir yazılımdı.

Kötü niyetli kişilerin geliştirdiği söz konusu yazılım, Google'ın resmi uygulama mağazasında yer almıyordu ancak Android açık kaynaklı bir işletim sistemi olduğundan kullanıcılar yazılımı Play Store'un dışında indirebiliyor ve bu da onların söz konusu kötü amaçlı zararlı yazılıma maruz kalabileceği anlamına geliyor.

Siber güvenlik firması Zimperium'dan araştırmacılar, kurbanın cihazında yer alan tüm dosyaların yanı sıra fotoğraf, cihaz ayrıntıları, kişiler, tarayıcıdaki yer imleri, arama geçmişi, mesajlar ve çok daha fazlasının ele geçirilebileceğini söyledi. Bu kötü amaçlı yazılımın muhtemelen en büyük en tehlikesi de ortam sesini dinlemesi ve fotoğraf çekebilmesiydi.

iOS kullanıcılarını tehdit eden son uygulama, Android kullanıcılarını mağdur edebilecek kapasitedeki zararlı yazılımın aksine Apple'ın uygulama mağazasında yer aldı. BGR'deki habere göre söz konusu uygulama ilk olarak farklı bir uygulama şeklinde App Store'da yer aldı ancak uygulama ilerleyen zamanlarda bambaşka bir uygulamaya dönüşerek kullanıcıları hedef almaya başladı.

Kötü amaçlı kişiler, uygulamayı indiren bir iPhone sahibinin 600.000 dolarını ele geçirdi. iOS kullanıcısı Phillipe Christodoulou bir kripto para uygulaması bulmak için Apple Store'dan arama yapmıştı. Kullanıcının amacı, Trezor'a ait bir uygulama indirmekti. Şirketin logosu ve renk düzeni ile aynı bir uygulama bulup indiren Christodoulou esasında şirketin uygulamasını değil sahte bir yazılım indirmişti.

Uygulamanın söz konusu şirkete ait olduğunu düşünerek hareket eden kullanıcı hiç düşünmeksizin bilgilerini girdi fakat ne yazık ki aradığı uygulama bu değildi. Kullanıcının bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, Christodoulou'nun 600.000 dolarını ele geçirdi.