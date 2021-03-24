Türkiye'nin Siber Güvenlik Hassasiyeti Araştırıldı!

Kaspersky, Türkiye'nin siber güvenlik hassasiyeti hakkında oldukça önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmanın sonucunda Türkiye'deki kullanıcıların neredeyse beşte biri (%18) uygulamalara ve hizmetlere mikrofonlarına veya kameralarına daima erişim izni verdiği ortaya çıktı.

Türkiye'nin Siber Güvenlik Hassasiyeti Ne Kadar Düşük?

Kaspersky'ın 15 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirmiş olduğu bir araştırmaya göre Türkiye'deki çevrim içi kullanıcıların %18'i uygulamaların ve hizmetlerin mikrofon / kamera erişim iznine hiç düşünmeden onay veriyor. Araştırmada ayrıca web kamerası güvenliğine dair genel farkındalığın oldukça yüksek olduğu görüldü.

Türkiye'de ortalama olarak her on kişiden altısı (%55), birilerinin kendilerini web kamerası aracılığı ile izleyebileceğinden ve %51'inin bunun kötü amaçlı yazılımlar aracılığı ile yapılacağından endişe duyuyor. Bu, uzaktan çalışmaya ve iş birliğine dayalı uygulamaların daha baskın olduğu yeni çalışma sisteminde proaktif korunmaya duyulan ihtiyacı gösteriyor.

Geçen yıl özellikle video konferans uygulamalarına olan bağımlılık, %894 oranında bir büyüme gördü. Bunun yanı sıra pek çok önde gelen tedarikçi, web kamera açısından büyük bir talep patlaması yaşadı ve piyasada ürün bulunamaz hale geldi.

Video konferans uygulamalarının iş ve eğlence ile ilgili ihtiyaçlarda önemli bir boşluğu doldurması, kullanıcıların da uygulamalara mikrofon ve kamera erişimi için izin vermesine neden oldu. Kaspersky'ın yapmış olduğu araştırmaya göre bu araçların çoğu insanların hayatını kolaylaştırdı.

25-34 yaş arası kullanıcıların %27'si ise kullandığı uygulamaların mikrofon ve kamera erişim iznine onay verdi. İleri yaştaki kullanıcılarda bu eğilim daha az görülürken 55 yaş ve üzeri katılımcıların %38'i uygulama ile hizmetlere asla böyle bir erişim izni vermediğini dile getirdi.

Kaspersky Tüketici Ürün Pazarlama Müdürü Marina Titova, konu hakkında şu ifadeleri kullandı: