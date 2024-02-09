AB, App Store’da Üçüncü Taraf Uygulama Mağazalarını Desteklemeye Başladı!

Apple'ın AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) uyum sağlamaya yönelik tartışmalı planları uygulanıyor ve artık geliştiriciler App Store Connect aracılığıyla alternatif uygulama mağazaları ve harici uygulamalar sunabiliyor.

Apple'ın AB DMA ile uyumluluğunun Mart 2024'e kadar yürürlüğe girmesi gerekiyor, bu nedenle şirket, geliştiricilerin uygulamalarını ve pazar yerlerini test etmeye başlamasına izin vermek için şimdiden harekete geçti.

Apple'ın geliştirici web sitesinde bulunan belgeler, geliştiricilerin her şeyi ayarlamak için App Store Connect'i ve API'sini kullanabileceğini söylüyor.

Apple Yeni Kararlardan Bariz Olarak Mutsuz

Apple'ın AB'deki yeni kurallarını kabul eden geliştiriciler, App Store ile rekabet eden uygulama pazarları oluşturabilecekler. Bu mağazalar, Apple'ın App Store'u dışında var olmak isteyen ya da Apple'ın kurallarına göre var olamayan uygulamaları sunacak.

App Store Connect ve API, geliştiricilerin pazar yeri dağıtımı ve pazar yeri uygulamaları kurmasına olanak tanıyacak şekilde güncellendi. Bu uygulamalar ve pazar yerleri Apple'ın TestFlight uygulaması kullanılarak test edilebilir.

Test için gönderilen uygulamalar yeni alternatif tarayıcı motorlarını, alternatif ödeme hizmeti sağlayıcılarını ve harici bağlantıları kullanabiliyor.

Apple ayrıca, başlangıçta yardıma ihtiyaç duyan veya değişiklikleri anlamak isteyen geliştiricilere çevrimiçi danışmanlık ve laboratuvarlar da sunuyor. Apple'ın DMA'ya karşı bariz hoşnutsuzluğuna rağmen geliştiriciler için 600'den fazla yeni API mevcut.

Siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? App Store mağazası dışından uygulama yükler misiniz? Yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.