App Store'a Yapay Zeka Özelliği Geliyor: Yorumlar Arasında Kaybolmaya Son Verecek!

Apple, kullanıcıların bir iOS uygulamasını indirmeden önce göz atmak istediği kullanıcı değerlendirmelerini incelemeyi kolaylaştırmak için App Store'daki yorumların özetini sunan yeni bir yapay zeka özelliği sunuyor.

App Store'a İnceleme Özetleri Geliyor

9to5Mac tarafından paylaşılan bilgilere göre yapay zeka tarafından oluşturulan özetler, uygulama sayfasında açıklama, ekran görüntüsü gibi ayrıntılarla birlikte gösterilecek. Özetleri uygulama hakkında güncel bilgi içermesi açısından yeni değerlendirmeler yapıldıkça otomatik olarak güncellenecek.

Yeni özelliğin kötüye kullanılması gibi ihtimaller göz önünde bulundurularak hareket edilmesi, geliştiricilerin olası mağduriyetinin önüne geçmek açısından oldukça büyük önem taşıyor.

Apple, bu nedenle inceleme özetleri özelliğini direkt tüm bölgelerdeki kullanıcılara sunmak istemiyor. Bu aşamaya gelene kadar bir test sürecinden geçmesi gerekiyor. Bu dikkatli test sürecine ek olarak, geliştiricilere uygulamalarını yanlış yansıttığını düşündüğü inceleme özetlerini bildirme imkânı da tanınacak.

İnceleme özetlerini bildirme olanağı sayesinde büyük bir olasılıkla geliştiricilerin herhangi bir mağduriyet yaşaması gibi durumlar söz konusu olmayacak. Aslına bakılacak olursa bu özellik, Amazon'un bir süre önce ürün sayfalarında müşteri incelemelerini özetlemek için kullanıma sunduğu özelliğe oldukça benzer şekilde çalışıyor.

Bir bakışta uygulama hakkında fikir edinilmesini sağlayacak özellik şimdiden merakla beklenmeye başladı. Bir uygulamayı indirmeden veya satın almadan önce yorumları okuyanlar için inceleme özetlerinin ne kadar faydalı olacağı tahmin edilebilir.

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