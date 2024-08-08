Apple, Beklenen Kritik iOS 17.6.1 Güncellemesini Nihayet Yayınladı: "Vakit Kaybetmeden Yükleyin!"
Apple, iPhone cihazları için önemli güvenlik geliştirmeleri içeren kritik iOS 17.6.1 güncellemesini nihayet yayınladı.
Yakında piyasaya süreceği iOS 18 işletim sistemi için testlerini sürdüren Apple, iPhone cihazları için pek çok kritik sorunu çözen yeni iOS 17.6.1 güncellemesini yayınladı. Detaylar haberde.
Yeni iOS 17.6.1 iPhone'lardaki Pek Çok Sorunu Çözüyor
ABD merkezli teknoloji devi Apple, herkesin gözü yeni iOS 18 işletim sistemindeyden milyonlarca iPhone sahibini ilgilendiren bir açıklama yaptı. Şirket, kısa bir süre önce iPhone cihazları için "iOS 17.6.1" kodlu güncellemesini yayınladı ve söz konusu güncellemenin herkes tarafından yüklenmesi gerektiğini duyurdu. Zira yeni sürüm, iPhone modellerinde yaşanan pek çok kritik soruna çözüm kavuşturuyor.
Yeni OS 17.6.1 sürümün ile yeni bir özelliği kullanıma sunmayan Apple, güncelleme notlarında "Bu güncelleme önemli hata düzeltmeleri içerir ve İleri Düzey Veri Koruma'nın etkinleştirilmesini veya etkisizleştirilmesini engelleyen bir sorunu giderir." ifadesinin kullanıyor.
iOS 17.6.1 Nasıl Yüklenir?
Yeni güncellemeyi telefonunuza kablosuz olarak indirmek ve yüklemek için takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde:
1. "Ayarlar"a girin.
2. "Genel"e dokunun.
3. "Yazılım Güncelleme" seçeneğine girin.
4. "Şimdi Güncelle" butonuna basın.
iOS 17 Özellikleri Neler? Hangi Telefonlarda Var?
iOS 17 özellikleri neler? iOS 17 güncellemesi alan telefonlar hangileri? Bu ve buna benzer soruların yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık.
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