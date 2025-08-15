Apple'ın Uygun fiyatlı iPad'i iPhone 16 Kadar Güçlü Olacak

Söz konusu tablet olduğunda gerçekten de her bütçeye hitap eden Apple, uygun fiyatlı iPad'i daha da cazip bir ürün haline getirmeyi planlıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre şirketin üzerinde çalıştığı 12. Nesil iPad, iPhone 16'da kullanılan A18 işlemciyi kullanacak ve 8 GB RAM'e sahip olacak. 2025'in ilk aylarında tanıtılması beklenen tablet bu sayede Apple Intelligence özelliklerini destekleyecek.

Bütçe Dostu iPad'e Güçlü İşlemci

Apple'ın en uygun fiyatlı tableti olan giriş seviyesi iPad, 2026'da yenilenecek. Yeni modelin en önemli özelliği A18 işlemci olacak. Bu işlemci şu anda iPhone 16, iPhone 16 Plus ve iPhone 16e modellerinde kullanılıyor. Böylece uygun fiyatlı iPad, ilk kez Apple Intelligence özelliklerini destekleyecek.

Aslında Apple'ın 11. Nesil iPad'i tanıtmasının üzerinden sadece aylar geçti. Ancak mevcut model gücünü iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta da kullanılan A16'dan alıyor. Apple Intelligence ise sadece iPhone 15 Pro ve sonraki modellerde kullılabiliyor. Bu durum yapay zekanın sistem gereksinimlerinden kaynaklanıyor.

Yeni işlemciyle birlikte RAM miktarı da artacak. Şu anki modelde 6 GB RAM var ancak yapay zeka özellikleri için en az 8 GB gerekiyor. iPhone 15 serisinde bu özellikler sadece Pro modellerde çalışıyor çünkü standart modellerde yeterli RAM yok. Yeni iPad'de bu sorun olmayacak.

Tasarım değişmeyecek. Apple mevcut görünümü koruyup sadece iç donanımı güçlendirecek. Fiyat da aynı kalacak gibi görünüyor. Yeni model yaklaşık 349 dolar fiyatla satışa sunulacak. Bu kaba bir hesapla 14 bin 300 TL yapıyor. Elbette ki KDV gibi kalemler bu fiyata dahil değil. 11. Nesil iPad, Apple'ın kendi sitesinde 16 bin TL'ye satılıyor.

Buradan yola çıkarak 12. Nesil iPad'in de benzer fiyatlarda ya da en azından 20 bin TL'nin altında olacağını söyleyebiliriz. Elbette ki bu 128 GB'lık versiyon için geçerli. 256 GB ya da 512 GB isterseniz daha fazla ödemeniz gerekiyor. Ancak söz konusu modelin satış noktası fiyat olduğu için çoğu kişi 128 GB olanı tercih edecektir.

Apple'ın iPad'leri halihazırda fiyat/performans olarak oldukça iddialı. Ancak uygun fiyatı korurken ürünlerine premium özellikler eklemeye devam ederse pazardaki payı büyüyecektir. A18 işlemci ve 8 GB RAM kesinlikle şirketin elini güçlendirecek.