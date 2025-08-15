Xiaomi 16 Serisinin Kamerası Sızdırıldı! Bu Değişiklik Beklenmiyordu

Geçtiğimiz yıl Xiaomi 15 serisi tanıtılmıştı. Bu tanıtımın ardından serinin yeni telefonları merakla beklenmeye başlanmıştı. Bir sızıntı ile beraber Xiaomi 16 ve Xiaomi 16 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre ön kamerada önemli bir yükseltme yapılacak.

Xiaomi 16 Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 16 serisinin ön yüzeyinde otomatik odaklama özellikli 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Daha geniş görüş alanı sunacak bu kamera 4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı yapabilecek. Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'da 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Xiaomi 16 ve Xiaomi 16 Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde 1/1.3 inç ana kamera yer alacak. 16 Pro modelinin daha iy idinamik aralık ve portre çekimlerinde daha iyi derinlik algılama için ToF sensörüne sahip olacak.

Xiaomi 16 serisi gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. Xiaomi 15'te iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Xiaomi 16'nın 7000 mAh, Xiaomi 16 Pro'nun ise 7500 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelmesi bekleniyor. Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 ile birlikte gelecek yeni telefonların 100W hızlı şarj teknoloji desteğine sahip olacağı söyleniyor. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 16, LTPO AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak.

Xiaomi 16 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Xiaomi 16 serisinin 2025 yılının eylül ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 16'nın global sürümünün ise 2026 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağı iddia edildi.