Apple 2 Milyar iPhone Satarak Rekor Kırdı!

Apple 2 milyar iPhone satmasıyla rekor üstüne rekor kırıyor. Yeni bir analiz raporuna göre kısa süre önce 2 milyarıncı iPhone satıldı. Ancak 1 milyarın aksine ne bir duyuru ne de bir kutlama yapıldı.

Apple, Temmuz 2016'da bir milyarıncı iPhone'unu sattığında, Cupertino'da özel bir kutlama etkinliği düzenlemişti. Bir milyar tane satılan iPhone'dan yapılan tüm değişikliklerle birlikte, Apple'ın iki milyarıncı cep telefonu satışını kutladığı zaman telefonda ne gibi değişiklikler yapılacağını merak ediyorduk. Pekala, daha fazla merak etmemize gerek yok.

Asymco'dan Horace Deidu tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Apple'ın yakın zamanda iki milyarıncı iPhone'u sattığını söylüyor. iPhone'un ilk milyar satış rekoru iPhone 6s'le gelmişken, iki milyar rekoru iPhone 13'e nasip oldu.

Apple 2 milyar iPhone sattı, ama nasıl?

Bir milyardan fazla aktif iPhone kullanıcısıyla, Apple'ın iOS destekli ahizesini kullananlar, tüm küresel akıllı telefon kullanıcılarının %26'sını oluşturuyor. ABD'de bu rakam %60'a ve İngiltere'de %50'ye yakın. Bu rakamlar tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Ayrıca ABD ve Birleşik Krallık'ta son iki yılda iPhone'a geçen katılımcıların yüzdesi sırasıyla %14 ve %10'du.

Raporu yayınlayan Deidu, Apple'ın, kurucu ortağı ve eski CEO'su Steve Jobs'un felsefesini hala takip ettiğini söylüyor. Analistin dediği gibi, "iPhone'da hiçbir zaman gece modu, makro fotoğrafçılık ve portre bokeh'i kullanıcılar olarak istemedik. Ancak bu özelliklere sahip olduğumuzda, bunları kullanmaya başlıyoruz ve daha fazlasını talep ediyoruz."

Şu anda üç yaş veya üzeri iPhone kullanan 400 milyon iPhone kullanıcısı var. Bu, Apple'a çok sayıda potansiyel iPhone 13 adayı sağlar. Eski iPhone modellerini son derece yüksek finansal teşviklerle değiştirme fırsatı sunan GSM şirketleri sayesinde bu 400 milyondan bazılarının, yepyeni bir iPhone'a geçiş yaptığını görmek mümkün.

Deidu, iPhone 13 serisinin şimdiye kadarki en önemli seri olduğunu da söylüyor. Bu sonuca nasıl ulaştığını ise şöyle açıklıyor: