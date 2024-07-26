Apple'dan Kullanıcılarına Paris Olimpiyatları Sürprizi! Hiçbir Anı Kaçırmayacaksınız

Olimpiyat heyecanı Paris'te başladı. Tüm dünyadan pek çok sporcu, ülkesini temsil etmek ve altın madalyayı eve götürmek için Paris'te yerini aldı. Elbette ki insanlar da bu heyecana ortak olmak için gerek evinde gerekse de drekt Fransa'da yerini aldı. Apple'ın ise bu iki gruba da bir sürprizi var.

Apple, Paris 2024 Olimpiyatları'nın tüm heyecanını hayranlarına evden veya Paris'te canlı olarak izleme imkanı sunuyor. Peki şirketin kullanıcılara sunduğu imkanlar neler? İşte detaylar...

Apple ile Paris 2024 Olimpiyatları'nın Hiçbir Anını Kaçırmayın!

Apple, Olimpiyatları evden veya Paris'te canlı olarak izleme imkanı sunuyor. Uzaktan takip etmek isteyen kullanıcılar, App Store’dan resmi Paris 2024 Olimpiyatları uygulamasını indirebilir. Ayrıca etkinliklerin tam kapsamını Apple TV uygulamasında bulabilir.

Apple Podcasts'te oyunları takip edebilir veya harika podcast'leri dinleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Paris’te olanlar için ise, tüm mekanları için yeni 3D simge yapılarla donatılmış Apple Haritalar ile şehri keşfedebilirsiniz.

Apple Haritalar ile Paris'i Keşfedin

Apple Haritalar, bu yaz Paris'te ziyaretçiler ve yerel halk için en iyi yol bulma aracıdır. Haritalar, yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma için adım adım yol tarifleri sunar ve Paris Metrosu, RER, Paris tramvayı, RATP otobüsleri ve daha fazlası için gerçek zamanlı toplu taşıma güncellemelerini içerir.

Ayrıca, onarımlar nedeniyle yol kapatma ve uyarıları da anında güncellemeler göstererek kullanıcıların şehirde verimli bir şekilde dolaşmalarına yardımcı olur. Paris 2024’ü kutlamak için Haritalar, kullanıcıların şehri keşfetmelerine yardımcı olacak birkaç yeni özellik sunuyor.

Bugünden itibaren, Parc des Princes ve Centre Aquatique Olympique gibi tüm kalıcı mekanlar, Haritalar'da özel, el yapımı, renkli 3D simge yapılar olarak görünecek. Gare de l’Est, Pont d’Iéna ve Place de la Madeleine gibi diğer ikonik yerler de inanılmaz ayrıntılarla işlenecek.

Haritalar, geçici mekanlar, hediye dükkanları ve halka açık toplanma yerleri gibi pop-up konumları ilk kez gösterecek ve kullanıcıların yaz oyunları için önemli tüm yerleri kolayca bulmalarını sağlar. Haritalar ayrıca, ziyaretçilerin yolunu bulmalarına yardımcı olmak için özel rehberler ve yerel uzmanlardan en iyi önerileri içerir.

Bu rehberler, Paris'te harika yerler keşfetmenize yardımcı olacak ve Le Bonbon, Le Fooding, Radio France, Madame Figaro ve My Little Paris gibi yerel uzmanlardan yeni öneriler sunar.

App Store'daki uygulamalar aracılığıyla oyunları derinlemesine takip edin

App Store'da dünya genelindeki kullanıcılar, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar için başvuru kaynağı olarak resmi Paris 2024 Olimpiyatları uygulamasını indirebilirler. App Store, jimnastik, yüzme ve daha fazlası gibi popüler etkinlikleri vurgulayan hikayeler yanı sıra yerel yayıncı uygulamalarından oyunları nasıl yayınlayacaklarına dair rehber sunacak.

Kullanıcılar ayrıca, spor temalı mobil oyunlar ve sporcular gibi antrenman yapmaları için onları motive edebilecek sağlık ve fitness uygulamalarını keşfedebilirler.

Apple Podcasts ile daha derine inin

Apple Podcasts, Paris'te bir araya gelmenin gücünü ve sporları kutlayan şovlar ve bölümleri vurgulayacak, ayrıca NBC’nin Olimpiyat şovlarını sergileyecek:

Two Guys, Fire Rings: Bowen Yang (SNL, Wicked) ve Matt Rogers (Fire Island, No Good Deed) Las Culturistas'tan NBC Sports ve iHeartRadio ile yeni bir podcast sunuyor. Bu 15 bölümlük etkinlikte, Bowen ve Matt en iyi hikayeleri tartışacak, Paris kültürüne hayran kalacak ve Olimpiyat Köyü’nde gerçekleşen diğer konuları işleyecek.

My New Favorite Olympian: 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki yeni favori sporcunuzu ve onların savunduğu nedenleri tanıyın.

The Podium: 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarındaki büyük anları kutlayan podcast.

In the Village: In the Village, 2024 Paris Olimpiyatları sırasında sporcuların performans sergiledikleri günlük yaşamlarını keşfedecek. Elizabeth Beisel, Paris’teki her gün Olimpiyatçılarla otururken bize katılın.

Apple Music ile Fransız müziğini kutlayın

Bu yaz tüm gözler ve kulaklar Fransa’ya odaklanmışken, Apple Music hayranlarına Fransız Müziğine Rehber sağlıyor. Bu kapsamlı editoryal özellik, ülkenin müziksel zenginliklerini kutlayan - zamansız chanson efsanelerinin, pop enfants terribles rap sözcük ustalarının ve Fransız müziğinin dünya haritasına yerleştirilen elektronik dahilerinin dâhil olduğu bir geçit törenidir. Tam rehber bu hafta sonu yalnızca Apple Music’te mevcut olacak.

HomePod, HomePod mini ve Apple TV 4K ile izleme Partisini Düzenleyin

Bu yaz oyunları izlemeye hazırlanıyorsanız, izleme partisini düzenlemek için bir dizi ipucu burada.

Çok odalı ses ile partiyi başlatın: Misafirleriniz gelmeden önce, her odağa aynı çalma listesini HomePod ve HomePod mini ile çalabilirsiniz ve partiyi evin her yerinde devam ettirebilirsiniz. Kontrol Merkezi’nde tüm istediğiniz HomePod hoparlörleri seçip oynatmanız yeterlidir.

Tüm favori içeceklerinizi parmaklarınızın ucunda: Uzamsal Ses, Diyalog Geliştirme ve Adaptif EQ, stereo çift HomePod veya HomePod mini ile televizyonunuzdan ayrılmadan misafirlerin en iyi koltukta oturmasını sağlar. Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

İnterkom ile odadan odağa mesaj yayınlayın: İhtiyaçları interkom ile HomePod veya HomePod mini üzerinden evin diğer odalarına mesaj yayarak iletebilirsiniz.

Apple TV 4K'da FaceTime, Zoom ve SharePlay kullanarak bağlanın: Misafirlerinizi izleme partisine sanal olarak katılmalarını davet edin. Apple TV'deki FaceTime ve Zoom uygulamalarını kullanarak bağlantıda kalın.

Apple Music Sing ile partiyi devam ettirin: Partiyi devam ettirmek veya molalar vermek için favori şarkılarınızı karaoke yapabilirsiniz.

iPhone ile desteğinizi gösterin ve paylaşın

Takımınızı evden destekliyorsanız veya diğer hayranlarla birlikte oyunları izliyorsanız, iPhone ile coşkunuzu gösterebilir ve paylaşabilirsiniz.