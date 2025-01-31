Apple Son Üç Ayda Ne Kadar Para Kazandığını Açıkladı

Kasasındaki para ve ekonomisinin büyüklüğü ile ülkeleri bile kıskandıran Apple, üç aylık finansal değerlendirme toplantısında şirketin karnesini tüm dünya ile paylaştı. Neredeyse her yıl olduğu gibi 2025'e de rekor gelir artışı ile başlayan şirket, buna rağmen iPhone satışlarındaki düşüş nedeniyle yatırımcıların kafasını karıştırmayı başardı. İşte detaylar!

Apple Tarihinin En Karlı Günlerini Yaşıyor

Apple, geçtiğimiz üç ay içerisinde tarihinin en karlı dönemini yaşadı. CEO Tim Cook, 124,3 milyar dolar gelirle şirketin "şimdiye kadarki en iyi çeyreğini" yaşadıklarını belirtti. Apple'ın son üç aylık performansı ise şu şekilde:

Toplam gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 arttı ve 124,3 milyar dolar oldu.

Ne kar oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.1 arttı ve 36,33 milyar dolar oldu.

Hisse başına kar da beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi ve 2,42 dolar oldu.

Kıyaslamak gerekirse Meta'nın 2024 yılındaki toplam kar oranı 62,4 milyar dolar olarak açıklandı. Yani Apple, Meta'nın altı aylık karını sadece üç ay içerisinde elde etti. Ancak paraya baktığımızda her şeyin güzel olması Apple'ın beklentileri karşıladığı anlamına gelmiyor.

Şirketin bu dönemde elde ettiği 124,3 milyar dolar gelirin 69,14 milyar dolarllık kısmı iPhone satışlarından elde edildi. Ancak analistler şirketin bu dönemde iPhone satışlarından 71,03 milyar dolarl gelir elde etmesini öngörmüştü.

Eğer sayılara baktığnızda 69,14 ile 71,03 oldukça yakın görünüyorsa bunun milyar dolar olduğunu ve aradaki farkın ülkemizde bir şirket olması durumunda Türkiye'nin en değerlilerinden olacağını hatırlatmakta fayda var. Bu düşüş, iPhone satışlarının 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en çok gerilediği dönem olarak kaydedildi.

Düşüşün arkasındaki en büyük neden ise Apple'ın inovasyon konusundaki eksikliği gösterildi. En sade haliyle bunu kullanıcıların iPhone 13 ile iPhone 14 gibi eski modellerin performansından memnun olması ve iPhone 16 gibi yeni modelleri satın almaya değer bie yenilik görememesi olarak açıklayabiliriz.

Tim Cook ise bu düşüşü Apple Intelligence'ın henüz tüm bölgelerde kullanıma sunulmamasına bağladı. Apple Intelligence'ın mevcut olduğu bölgelerde iPhone satışlarının daha iyi olduğununun altını çizdi. Ne yazık ki Türkiye de iPhone'ların yapay zeka ile güçlenmediği bölgelerden biri. Ancak şirkete asıl darbeyi Çin vurdu.

Apple, geçtiğimiz yıldan itibaren Çin pazarında ciddi bir düşüş yaşadı. Şirketin Asya ülkesindeki gelirleri yüzde 11 düştü ve 18,51 milyar dolar seviyesine geriledi. Analistlerin 21,57 milyar dolar beklentisinin çok ama çok gerisinde kalan bu ticari performans kullanıcıların inovasyon yapan rakiplere yöneldiğinin en büyük kanıtı niteliğinde.

Şirketin bir diğer önemli gelir kaynağı servisler ise bu dönemde yüzde 14'lük bir büyümeyle 26,34 milyar dolar seviyesine yükseldi.Mac satışları da 8,99 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde seyrederken, Apple Watch ve AirPods gibi ürünlerin satışları 11,75 milyar dolar ile beklentilerin altında kaldı.

Apple'ın hisseleri, sonuçların açıklanmasının ardından %1'e yakın bir düşüş yaşadı. Şirketin sonraki dönemde iPhone Se 4 ile rüzgarı arkasına alması ve düşüşe bir dur demesi bekleniyor.