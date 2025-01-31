Apple, Ülke Nüfuslarını Kıskandıran Toplam Kullanıcı Sayısını Açıkladı

Çevrenizde kaç kişi iPhone kullanıyor hiç sayısını düşündünüz mü? Peki yaşadığınız ilde, ülkede ya da gezegende? Eğer bu soru bir kez bile aklınızın ucundan geçtiyse Apple CEO'su Tim Cook sizin için cevabını verdi. Şirket, iki yıl aradan sonra tüm dünyadaki aktif cihaz sayısını yeniden açıkladı. Buna göre gezegendeki her dört kişiden en az biri Apple ürünü kullanıyor. İşte detaylar!

Apple'ın Aktif Cihaz Sayısı 2,35 Milyara Ulaştı

Apple CEO'su Tim Cook, dün gerçekleştirilen üç aylık finansal değerlendirme toplantısında şirketin tüm dünyadaki aktif cihaz sayısını açıkladı. En son bu sayıyı 2022'de paylaşan ve 1,8 milyar aktif cihaza sahip olan Apple, aradan geçen birkaç yılda 550 milyon cihaz daha sattı ve dünya çapında 2,35 milyar aktif cihaza ulaştı.

Elbette ki bunun önemli bir kısmını iPhone'lar oluştururken, AirPods ve MacBook gibi ürünlerin de önemli bir payı olduğunu söylemek mümkün. Aşağıda yer alan görselde de görebileceğiniz üzere iPhone satışları şirketin toplam gelirinin yüzde 50 ila 60'lık bir bölümünü oluşturuyor.

2025 yılı itibarıyla dünya nüfusunun yaklaşık 8,2 milyar kişiye ulaştığını varsayarsak, çok sığ bir yaklaşımla her 3,49 kişiden birinin en az bir adet Apple ürünü kullandığını varsayabiliriz. Üstelik şirket bu sayıyı daha da artırmak istiyor.

Bir süredir iPhone satışlarından istediği başarıyı elde edemeyen şirket, uygun fiyatlı iPhone SE 4 gibi ürünlerle rüzgarı tersine döndürmeyi ve ektif cihaz sayıısnı daha da artırmak istiyor. Şirketin sadece donanım değil, o donanımla uyumlu çalışan pek çok yazılım da sattığını hatırlatmakta fayda var.

Yeni Apple sadece bir kişiye bir iPhone ya da Mac satarak değil, Apple Music gibi servisler ve Final Cut gibi uygulamaların lisanslarından da para kazanıyor. Ayrıca bir oyun ya da uygulamada harcadığınız her kuruşun da belirli bir yüzdesi şirketin kasasına gidiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin kullandığınız Apple ürünü ya d ürünleri var mı Cevabınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.