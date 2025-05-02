iPhone Peynir Ekmek Gibi Sattı: Apple, Türkiye'de Rekor Kırdı

Apple ürünleri kuşkusuz rakiplerine göre oldukça pahalı. Ancak söz konusu Türkiye olduğunda bu durum çok daha kötü. Ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler nedeniyle fiyatlar yurt dışı ile kıyaslandığında iki katından bile da fazla. Yine de görünüşe göre bu durum şirketin ülkemizdeki başarısını pek de etkilemiyor. Apple CEO'su Tim Cook'a göre Türkiye'deki satışlar rekor seviyede!

Tim Cook Açıkladı: Apple, Türkiye'de Rekor Gelir Elde Etti

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye dahil birçok ülkede rekor gelir elde ettiğini açıkladı. Coook, "Dünya genelinde İngiltere, İspanya, Finlandiya, Brezilya, Şili, Türkiye, Polonya, Hindistan ve Filipinler gibi ülkelerde çeyrek rekorları kırdık" ifadelerini kullandı.

Cook, konuşmasında Apple'ın Türkiye'den ne kadar para kazandığı gibi spesifik detaylara girmedi. Bu nedenle şirketin ülkemizde kaç telefon sattığı gibi bilgiler elimizde yok. Şirketin yılın ilk üç ayında kazandığı toplam para ise 95.4 milyar dolar olarak açıklandı. Bu bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 büyüme anlamına geliyor.

Elbette ki bu paranın tamamı kasaya kalmıyor. Apple'ın ilk çeyrekte elde ettiği kar ise 24.8 milyar dolar. Bu da yine geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında şirketin yüzde 8 daha fazla kar elde ettiğini gösteriyor. Elbette ki bu paranın önemli bir kısmını iPhone satışları oluşturuyor.

Yine Apple'ın kendi raporlarına göre elde edilen 95.4 milyar dolar kazancın 46.8 milyar dolarlık kısmı akıllı telefon satışlarından geliyor. Bu da net olmayan kaba bir hesapla ortalama 52 milyon adet iPhone satıldığı anlamına geliyor. Şirketin Apple Intelligence hedeflerini tutturamadığı ve iPhone 16'nın eleştiri yağmuruna tutulduğunu düşünürsek bu oldukça büyük başarı.

Apple, Türkiye'de Neden Bu Kadar Başarılı?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Apple'ın Türkiye'de tam olarak kaç adet telefon sattığını ve ne kadar para kazandığını bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey varsa o da şirketin ürünlerinin yüksek vergi oranlarına rağmen oldukça rağbet gördüğü. Bunun arkasında ise birkaç basit neden yatıyor.

Bunlardan ilki Apple ürünlerinin değer kaybetmemesi. Muhtemelen son 5 yılda bir Apple ürünü alıp bunu aldığından çok daha az fiyata satan insan sayısı yok denecek kadar azdır. Ne yazık ki aynısını Samsung ya da Xiaomi gibi alternatifleri tercih eden kullanııclar için söylemek pek de mümkün değil.

Apple ürünleinin değer kaybetmemesi satışları etkileyen başlıca faktörlerden biri. Bir diğer neden ise stabilite. Türkiye'de yeni bir telefon almak bu kadar pahalıyken insanlar risk almak istemiyor. Bu nedenle çoğu zaman bazı alanlarda daha üstün özellikler sunan rakipler olmasına rağmen yıllarca sorunsuz kullanabilecekleri iPhone'ları tercih ediyorlar.

Sonuncu neden ise kuşkusuz marka algısı. iPhone ve diğer Apple ürünleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde lüks tüketim ürünleri olarak kabul ediliyor ve sosyal bir statüyü temsil ettiğine inanılıyor. Bu nedenle özellikle gençlerin tercihi genellikle Apple'dan yana oluyor. Tüm bunlar ve fazlası Apple'ın Türkiye'deki başarısını açıklıyor.

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