Apple'ın Planları Ortaya Çıktı: iPhone 18 Çıkmayacak

Apple, 2026'ya bomba gibi bir giriş yapacak. Şirketin sızdırılan 2026 yol haritası, teknoloji devinin neler planladığını ve hangi ürünlerle karşımıza çıkacağını ortaya çıkardı. Buna göre Apple, önümüzdeki yıl otuz farklı ürünün tanıtımını yapacak.

Apple'ın tanıtacağı ürünler arasında biri katlanabilir olmak üzere yeni iPhone'lar, birbirinden farklı yeni Mac modelleri ve daha önce sızıntılarını duyduğumuz AirTag 2, HomePod mini ile 2026 Apple TV modeli var.

Apple'ın 2026 Yol Haritasında iPhone 18 Yok

Apple, kuşkusuz Silikon Vadisi'ndeki en ketum şirket. Teknoloji devi, tüm dünyanın ilgisi üzerinde olmasına rağmen en önemsiz sırlarını bile büyük ölçüde korumayı başarıyor. Ancak zaman zaman bu sızıntı gibi bazı kazalar yaşanıyor.

Yine de bu planların eksik ürünler olabileceğini hatırlatmakta fayda var. Neyse ki elimizde olan da üzerine konuşmak için fazlasıyla yeterli bir liste.

2026'da Apple'ın iPhone Stratejisi Değişebilir

iPhone 17e — V159

— V159 iPhone Air 2 — V62

— V62 iPhone 18 Pro — V63

— V63 iPhone 18 Pro Max — V64

— V64 Katlanabilir iPhone — V68

Sızdırılan listeye göre Apple, bu sene iPhone stratejisinde kritik bir değişikliğe gidecek. Buna göre şirket, standart iPhone 18 modeline veda edecek. Onun yerine ise uygun fiyatlı bir iPhone isteyenler için iPhone 17e tanıtılacak.

Buna ek olarak iPhone Air 2, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, Eylül 2026'daki etkinlikte gösterilecek. Şirketin merakla beklenen katlanabilir iPhone modeli de yine bu etkinlikte karşımıza çıkacak.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu kesin bir liste değili. Örneğin son iddialar Apple'ın iPhone 17 Air'in satışlarından memnun olmadığı ve iPhone Air 2 olarak bilinen ikinci nesil ürünü ertleyeceği yönünde.

Uygun Fiyatlı MacBook ve Yeni Mac Modelleri Yolda

Uygun fiyatlı MacBook (A18 Pro) — J700

(A18 Pro) — J700 M5 Pro / Max MacBook Pro (14/16 inç) — J714c, J714s, J716c, J716s

(14/16 inç) — J714c, J714s, J716c, J716s M5 MacBook Air (13/15 inç) — J813, J815

(13/15 inç) — J813, J815 M5 Mac Studio (M5 Max / Ultra) — J775c, J775d

(M5 Max / Ultra) — J775c, J775d M5 Mac mini (M5 / Pro) — J873g, J873s

(M5 / Pro) — J873g, J873s M6 14 inç MacBook Pro — J804

— J804 M6 Pro / Max MacBook Pro (14/16-inç) — K114c, K114s, K116c, K116s

Sızdırılan planlara göre Apple, 2026'da çok daha fazla Mac modeliyle karşımıza çıkacak. Bunlar arasında en dikkat çeken ise uygun fiyatlı MacBook olacak. Apple'ın öğrencileri hedef alacağı bu ürün diğer MacBook modellerinden farklı olacak.

Apple'ın ilkini 2020'de tanıttığı ve her biri performans canavarı olan M serisi işlemciler yerine uygun fiyatlı MacBook'ta iPhone 16 Pro'larda kullanılan A18 Pro işlemcisi kullanılacak. Yani cihaz bir telefon işlemcisiyle karşımıza çıkacak.

Belirtmekte fayda var ki A18 Pro oldukça güçlü bir işlemci. Bu nedenle gündelik kullanım için bu bilgisayarı alanlar herhangi bir kullanım problemi yaşamayacak. Basit vieeoların kurgulanması gibi süreçlerde de oldukça yeterli olacaktır.

Ancak uygun fiyatlı MacBook'un ne kadar güçlü ya da ne kadar zayıf olduğunu görmek için test etmemiz gerekece. Buna ek olarak M5 Pro ve M5 Max'li yeni MacBook Pro modelleri, M6 işlemcili MacBook Pro, M5 MacBook Air, M5 Mac mini ve çok daha fazlası tanıtılacak.

Apple, 2026'da Evinizi Akıllandıracak

AirTag 2 — B589

— B589 Apple Studio Display 2 — J427, J527

— J427, J527 Apple TV — J355

— J355 HomePad — J491, J490

— J491, J490 Bilinmeyen ürün — J229

— J229 Tabletop robot — J595

— J595 HomePod mini 2 — B525

Apple'ın bir süredir AirTag 2 üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Söz konusu modelin takip hassasiyetini artırması ve daha uzun pil gibi yenilikler sunması bekleniyor. Apple Studio Display de yenileniyor.

Ancak listeye baktığımızda Apple Studio Display 2'de kritik bir detay dikkatimizi çekiyor. Görünürde iki farklı panel tipi var. Bu da muhtemelen farklı ekran boyutu veya panel türlerine işaret ediyor.

Bir süredir sessizliğini koruyan Apple TV modeli de 2026'da yenilenecek. Ayrıca akıllı ev aksesuarlarınızı yönetebileceğiniz iki farklı HomePad ve akıllı güvenlik kamerası olduğu tahmin edilen bilinmeyen bir ürün de tanıtılacak.

En büyük sürpriz ise Tabletop robot olacak. Geçtiğimiz yıllarda Apple'ın patentlerinde gündeme gelen bu cihaz, ilk Iron Man filminde Tony Stark'ın labaratuvarındaki robotlardan birini andırıyor. Belirli bir alan içerisinde basit hareketler yapabilecek olan bir robot olacak ama detayları belirsiz.

Yeni iPad Modelleri Yolda

iPad 12 - J581, J582 (Wi-Fi ve Hücresel )

- J581, J582 (Wi-Fi ve Hücresel ) M4 iPad Air - J707, J708, J737, J738 (11 ve 13 inç, Wi-Fi ve Hücresel)

Apple bu sene iki farklı iPad modeliyle karşımıza çıkcak bunlar; 12. Nesil iPad ve M4 iPad Air. iPad 12'nin her zamanki gibi hücresel ve Wi-Fi seçenekleriyle gelmesi beklenirken Air'de buna ek olarak 11 inç ve 13 inç seçenekleri var.

Uygun fiyatlı Vision Pro ve Çok Daha Fazlası Yolda

Vision Air - N100

- N100 Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü - N421

- N421 Mac'e Baplanan Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü - N107

- N107 Ucuz Vision Pro - N109

- N109 AI Akıllı Gözlük - N401

- N401 Apple Watch Series 12 - N237, N238 (Wi-Fi ve Hücresel)

- N237, N238 (Wi-Fi ve Hücresel) Apple Watch Ultra 4 - N240

Apple, bir süre önce Vision Pro ile sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine ilk adımını attı. Ancak ürünün fiyatı daha çıkmadan başarısını gölgede bıraktı. Şimdi ise şirket, bu durumu değiştirmek için bir dizi adım atıyor.

Vision Pro'nun ucuz verisyonu ve daha hafif Vision Pro'ya ek olarak şirket artırılmış gerçeklik gözlükleri de tanıtacak. Bunlardan ilki kendi kendine de çalışırken diğeri de Mac'e bağlanarak çalışabilecek. Mac'e bağlanan versiyonun daha ucuz olması bekleniyor.

Ayrıca Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 de yine standart olacak 2026'da göreceğimiz Apple ürünlerinden olacak.

İşlemciler ve Bilinmeyen Ürünler

U3 - T2034

- T2034 M5 Pro/Max/Ultra - T6050

- T6050 M6 - T8152

- T8152 A20/A20 Pro - T8160

- T8160 S11 - T8320

- T8320 N110

N209

N216

J349

J190

J226

Apple her sene kendi geliştirdiği işlemcilerin sayısını da artırıyor. Bunlar arasında M5 Pro, Max ve Ultra gibi Mac işlemcileri, A20 ile A20 Pro gibi iPhone (belki de yakında Mac) işlemcileri ve çok daha fazlası var. Ayrıca listede şimdilik ne olduğu bilinmeyen altı ürün var.

Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizin 2026'da en çok görmek istediğiniz Apple ürünleri hangileri? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.