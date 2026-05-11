TECNO'dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! AMOLED Ekranı Var

TECNO'nun inceliğiyle dikkatleri üzerine çekecek Camon Slim isimli yeni akıllı telefonun tanıtım öncesi önemli sertifikalar aldı. Bu gelişmeler yaklaşan cihazın çok yakında tanıtılacağını gözler önüne seriyor. İşte TECNO Camon Slim hakkında bilinen tüm detaylar!

TECNO Camon Slim FCC Sertifikası Aldı

TECNO Camon Slim, FCC ve markanın kendi Carlcare servis veritabanı başta olmak üzere birden fazla sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu gelişme akıllı telefonun 60W hızını destekleyen 7.000 mAh kapasiteli bir bataryadan besleneceğini doğruluyor. Bununla birlikte cihazın 8 GB RAM’e ve 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip olacağı da büyük oranda kesinleşti.

TECNO Camon Slim Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Pil Kapasitesi: 7.000 mAh - 60W destekli

TECNO Camon Slim Ekran Özellikleri Neler Olacak?

TECNO Camon Slim, 6,78 inç boyutlarında AMOLED bir ekranla karşımıza çıkacak. Cihazın AMOLED teknolojisine sahip olması siyah renkleri en gerçekçi tonuyla göstereceği anlamına geliyor. Hatırlanacağı üzere markanı geçen yıl tanıttığı bir diğer model TECNO Pova Slim 6,78 inç boyutlarında, 144Hz yenileme hızı ve 1224 x 2720 piksel çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekranla gelmişti. Yani yeni modelde de 144Hz yenileme hızı ve 1224 x 2720 piksel seviyesinde bir çözünürlük görme ihtimalimiz var.

Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir deneyim elde edebilecek.

TECNO Camon Slim İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 7100 işlemcisi kullanılacak. Bu yonga seti 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildi ve orta segment bir performans sunuyor diyebiliriz. Öte yandan halihazırda Infinix Note Edge ve TECNO Pova Curve 2 gibi akıllı telefonlarda da karşımıza çıkıyor. Oyun performansına baktığımızdaysa PUBG Mobile'ı 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise 90 FPS'te çalıştırabildiğini görebiliyoruz. Yani mobil pazardaki oyunların büyük bir kısmını en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

TECNO Camon Slim Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de

Satılacak mı?

TECNO şu an için Camon Slim'in ne zaman tanıtılacağına ilişkin bir açıklama yapmadı. Fakat geçmiş raporlara göre cihaz ağustos veya eylül aylarında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Hatırlanacağı üzere markanın diğer ince telefonları Spark Slim ve Pova Slim geçen yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

TECNO ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka ve Spark Slim başta olmak üzere birçok akıllı telefonunu satışa sunuyor. Bu nedenle Camon Slim’in de tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye’de satışa çıkması kuvvetle muhtemel görünüyor. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

TECNO Camon Slim Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pova Slim 5G an itibarıyla ülkemizde 15.175 TL seviyesinde bir fiyatla satılıyor. Yaklaşan Camon Slim’in bu modelden işlemci gibi bazı detaylarda daha iyi olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 16 ila 17.000 TL arasında bir fiyat etiketine sahip olması sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

TECNO Camon Slim'in sızdırılan özellikleri beni gerçekten memnun etti. Şahsen bu tür modellerin akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için tam ideal olduğunu düşünüyorum. Zira yeni model de tahmini olarak 16-17 bin TL seviyesine AMOLED ekran, 7.000 mAh batarya ve orta segment kaliteli bir işlemci sunacak. Kısacası bu özelliklerin kullanıcıları memnun edeceğini söyleyebilirim.