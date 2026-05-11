vivo'nun Yedi Yıl Önce İptal Ettiği Telefon Serisi Geri Dönüyor!

vivo, en son 2019'da piyasaya sürdüğü S1’in devam modeli için çalışmalara başladı. Bugüne kadar akıllı telefonla ilgili çok fazla detay ortaya çıkmasa da bu durum artık değişti. Zira güvenilir kaynaklara göre model yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak.

vivo S2 Yedi Yılın Ardından Nihayet Geliyor

Bazı kaynaklar vivo’nun S serisini yeniden canlandıracağını iddia etti. Şu an için akıllı telefonun neler sunacağına dair teknik detaylar paylaşılmadı. Fakat selefi gibi orta segmente hitap etmesi ve kullanıcıları üzmeyecek bir fiyatla satışa çıkması kuvvetle muhtemel diyebiliriz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi vivo S2'nin özellikleri şu an için belli değil. Ancak burada selefi S1 üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Hatırlanacağı üzere cihazda 6,38 inç boyutlarında 60Hz yenileme hızı ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran kullanılmıştı.

Aradan çok uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle devam modelinde önemli değişikliklerin olması bekleniyor. Örneğin akıllı telefon 6,3 inç seviyelerinde bir ekrana sahip olsa bile minimum 90Hz yenileme hızını destekleyebilir. Bu da kullanıcıların menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda daha akıcı bir ekran deneyimi elde edeceği anlamına geliyor. Ekran teknolojisinin ise AMOLED olarak devam edeceğini söyleyebiliriz.

AMOLED teknolojisi sayesinde siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebileceksiniz. Benzer şekilde diğer renkler de daha canlı görünecek.

Telefonda hangi işlemcinin kullanılacağı henüz bilinmiyor. Fakat selefinde 12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen MediaTek Helio P65 işlemcisi tercih edilmişti. Yeni modelde ise tahmini olarak 6 nm üretim teknolojisine sahip bir yonga seti karşımıza çıkabilir. Bu da cihazın selefine kıyasla çok daha yüksek performans sunacağı, daha az ısınacağı ve aynı zamanda daha düşük güç tüketimi gerçekleştireceği şeklinde yorumlanabilir.

İşlemcilerdeki nm yani nanometre değeri ne kadar düşük olursa o kadar iyi sonuçlar elde edildiğini söyleyebiliriz. Tabii nanometre değeri bir işlemcinin genel performansını belirleyen tek unsur değil.

Bir önceki modelde 18W hızlarında şarj olabilen 4.500 mAh kapasiteli bir pil yer alıyordu. Yeni modelde ise minimum 5.000 mAh kapasiteli bir batarya kullanılabilir. Şarj hızlarının da benzer şekilde artması bekleniyor. Kısacası vivo S2 selefi S1’e kıyasla daha uzun kullanım süresi sunacak ve aynı zamanda daha hızlı şarj olacak.

vivo S2 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo S2’nin tanıtım tarihiyle ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Fakat bir önceki modelin temmuz ayında tanıtıldığını düşündüğümüzde yeni telefonun da tahmini olarak haziran veya temmuz ayında kullanıcıların beğenisine sunulacağını söylemek mümkün.

Bunlara ek olarak vivo ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Çinli firma Türkiye’de vivo X300 Pro gibi amiral gemisi modellerin yanı sıra Y29 gibi orta segment modelleri de satışa sunuyor. Bu nedenle yakında tanıtılacak S2’nin de ülkemizde satışa çıkması söz konusu. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

vivo S2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo S1 ilk tanıtıldığında 190 dolarlık (8.620 TL) bir fiyat etiketine sahipti. vivo S2'nin selefinden çok daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 220 dolar (9.980 TL) seviyesinde bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alabilir. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 20.000 TL seviyesine denk geliyor.

Editörün Yorumu

vivo S2’nin yedi yıl aradan sonra ortaya çıkması beni fazlasıyla şaşırttı. Zira yıllardır devam modeli gelmeyen bir serinin doğal olarak rafa kaldırıldığını düşünüyordum. Ancak son raporlara göre vivo S2 çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak diyebilirim. Bununla birlikte genel performansıyla orta segmente hitap edeceğini ve kullanıcıları üzmeyeceğinit söyleyebilirim.