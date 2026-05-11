Katlanabilir iPhone Bekleyenlere Kötü Haber! vivo Daha Erken Davranabilir

Son dönemlerde katlanabilir telefon modellerine yoğun mesai harcayan akıllı telefon üreticileri, şimdi de geniş katlanabilir cihazlara yönelmeye başladı. Huawei’nin bu alana adım atmasının ardından rakip üreticiler de benzer modeller geliştirmeye başladı. Şimdi ise Çinli teknoloji devi vivo’nun da geniş katlanabilir telefon çıkararak bu rekabete katılacağı iddia edildi. İşte ortaya çıkan ilk detaylar...

Geniş Katlanabilir Telefon Nedir?

Son dönemlerde giderek popülerleşen kitap tarzında geniş katlanabilir telefonlar, katlandığında klasik bir akıllı telefon gibi kullanılabilen ancak açıldığında tablet benzeri büyük ekran deneyimi sunan yeni nesil cihazlara deniyor. Bilindiği üzere mevcut katlanabilir telefon modelleri kapalıyken ince ve uzun oluyor.

Açıldığında ise ekran büyüse de tablet kadar geniş bir kullanım alanı sunmuyor. Geniş katlanabilir modeller ise daha yatay ve geniş ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu sayede video izleme ve oyun oynama gibi işlerde daha keyifli bir deneyim sunuyor.

vivo'nun Geniş Katlanabilir Telefonu Nasıl Olacak?

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından Smart Pikachu tarafından paylaşılan bilgilere göre vivo da geniş katlanabilir telefon geliştirmeye başladı. Mevcut katlanabilir modellere kıyasla daha geniş bir gövde ile geleceği belirtilen cihazın özellikle katlanma izi konusunda önemli iyileştirmeler sunacağı iddia ediliyor.

Bilindiği üzere günümüzde katlanabilir telefon üreticilerinin çözmeye çalıştığı en büyük problemlerden biri ekranın tam ortasında oluşan katlanma izi. Pek çok kullanıcı bunun kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediğini düşünüyor. Bu nedenle üreticiler yeni nesil menteşe sistemleri üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. İddialara göre vivo da geliştirdiği yeni menteşe sistemi sayesinde bu sorunu büyük ölçüde çözmeyi hedefliyor.

Söz konusu geniş katlanabilir telefonun, rakip modellerde olduğu gibi özellikle video izleme, oyun oynama ve aynı anda birden fazla uygulama kullanma gibi durumlarda çok daha konforlu bir deneyim sunması bekleniyor. Cihazın ekran boyutu ve gövde genişliği ise şimdilik bilinmiyor.

vivo'nun Geniş Katlanabilir Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo’nun geniş katlanabilir telefonunun ne zaman tanıtılacağına dair henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak ortaya çıkan sızıntılar, şirketin bu cihaz üzerinde aktif olarak çalıştığını gösteriyor. Şimdilik modelin geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken tanıtım tarihine dair net bir bilgi bulunmuyor. Sektör kaynaklarının tahmini ise 2026 yılı içerisinde veya en geç 2027’nin başlarında duyurabileceği yönünde.

Geniş Katlanabilir Telefon Çıkaran/Çıkaracak Üreticiler Hangileri?

Çinli teknoloji devi Huawei, nisan ayında piyasaya sürdüğü Pura X Max modeliyle ilk geniş katlanabilir telefonunu tanıtan marka olmuştu. Şu an için bu kategoride piyasaya sürülen tek model Huawei'ye ait. Ancak tek kalmayacak. Güney Koreli Samsung’un da temmuz ayında Galaxy Z Wide Fold isimli modeli tanıtarak bu alandaki ikinci büyük üretici olması bekleniyor.

Apple ise şimdiye kadar herhangi bir katlanabilir iPhone modeli tanıtmadı. Ancak şirketin "iPhone Ultra" isimli ilk katlanabilir telefonuyla bu pazara giriş yapacağı ve söz konusu modelin geniş katlanabilir formda olacağı iddia ediliyor. Öte yandan ortaya çıkan son bilgilere göre vivo da bu şirketler arasına katılmaya hazırlanıyor.

Editörün Yorumu

Bundan birkaç yıl önce kısa bir süreliğine katlanabilir akıllı telefon kullanmış biri olarak bu telefonların açıldığında biraz ince kaldığını düşünüyorum. Zira şahsen keyifli bir kullanım sunmuyordu. Bu nedenle üreticilerin daha geniş ekranlı telefonlara yönelmesi beni oldukça memnun ediyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.