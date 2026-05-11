OPPO'dan Yeni Telefon Geliyor! OLED Ekran, Dimensity İşlemci ve Dahası

OPPO'nun yeni telefonu Reno 16'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Android telefon bir sertifika platformunda görüldü. Çok yakında tanıtılması beklenen cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde çoğu mobil oyun için yeterli bir performans elde edilecek.

OPPO Reno 16'nın IMDA Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen OPPO Reno 16, CPH2865 model numarası ile birlikte IMDA sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli teknik ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. Söz konusu sertifika ayrıca telefonun yakında tanıtılacağı anlamına geliyor.

OPPO Reno 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: Dimensity 8550

Batarya: 6.700 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Reno 16'nın ekranı 6,32 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Bu arada çok canlı renklere sahip OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 15'te 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önnüde bulundurulduğunda Reno 16'da 1400 nit civarı bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor.

OPPO Reno 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor.

Dimensity 8500 işlemcsiinin 3.4 GHz ve 3.2 GHz hızında çalışan çekirdekleri oyun oynamak gibi ağır işlerde, 2.2 GHz hızında çalışan çekirdekleri ise internette gezinme ve video izlemek gibi işlerde devreye giriyor. Reno 15'te ise Snapdragon 7 Gen 4 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

OPPO Reno 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonda 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Bu arada Periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Reno 15'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

OPPO Reno 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16, 2026 yılının mayıs ayının sonunda tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Reno 15, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OPPO Reno 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 için 2.999 yuan (20 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16, Reno 15'ten daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 3.100 yuan (20.681 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. Bu ekranda ayrıca çok canlı renkler mevcut. Bir telefonda pil ömrü de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz etkileyebiliyor. Reno 16'nın uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Cihaz ayrıca kısa sürede şarj olabilecek.