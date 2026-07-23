Apple Kullanıcıları Dinledi: MacBook Neo 2 Önemli Yeniliklerle Geliyor!

Apple'ın mart ayında piyasaya sürdüğü MacBook Neo gerek uygun fiyatıyla gerekse tasarımıyla kullanıcıların beğenisini kazandı. Satış rakamlarında da Apple'ın yüzünü güldüren bilgisayarın devam modeli için de çalışmalar başladı. Son gelişmeler MacBook Neo 2 ile ilgili ilk detayları gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

MacBook Neo 2 İşlemcisi Ne Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Apple, MacBook Neo 2'yi halihazırda iPhone 17 Pro serisinde kullanılan Apple A19 Pro işlemcisiyle test ediyor. Hatırlanacağı üzere mevcut MacBook Neo'da Apple A18 Pro çipi tercih edilmişti. Bu da doğal olarak yeni modelin performans konusunda daha iyi olacağı şeklinde yorumlanabilir.

MacBook Neo 2'nin asıl odak noktası oyun değil. Ancak yine de modelde kullanılacak yonga setinin oyunlarda nasıl bir performans gösterdiğinden bahsetmekten zarar gelmez. İşlemci iPhone 17 Pro Max ile gerçekleştirilen testlerde Genshin Impact’i 120 FPS ve Resident Evil Village’ı ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yani gayet akıcı bir performans gösteriyor. Tabii bu donanım bilgisayarda kullanılacağından bu değerlerde değişiklik olabileceğini de unutmamak gerekiyor.

MacBook Neo 2 RAM Kapasitesi Kaç GB Olacak?

Yeni modelle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de RAM kapasitesi. Bilindiği üzere mevcut MacBook Neo'da standart olarak 8 GB RAM kullanılmıştı. Bu bellek günlük kullanımda yeterli bir performans sunsa da çok sayıda sekme ve uygulama açıkken yetersiz kalabiliyordu. Bu nedenle Apple'ın yeni modelde bellek kapasitesini artırması bekleniyor. Yani çok yüksek ihtimalle bilgisayarda 12 GB RAM bulunacak.

Maalesef şu anda MacBook Neo 2 ile ilgili paylaşılan detaylar bunlardan ibaret. Örneğin ilk modeldeki ışıksız klavye ve mekanik trackpad gibi eleştiri alan özelliklerin devam modelinde değişip değişmeyeceğini bilmiyoruz. Ancak teknik özellikleri itibarıyla bizleri daha güçlü bir cihaz bekliyor diyebiliriz.

MacBook Neo 2 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Maalesef Apple'dan şu ana dek MacBook Neo 2'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak güvenilir kaynaklara göre dizüstü bilgisayar 2027 yılının başlarında tanıtılacak. Hatta henüz kesin olmasa da cihazın standart iPhone 18 ve iPhone 18e ile birlikte vitrine çıkması ihtimaller dahilinde.

Fiyat konusu ise biraz karışık. MacBook Neo mart ayında 599 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Ancak artan bileşen maliyetleri nedeniyle dizüstü bilgisayarın fiyatı haziran ayında 699 dolara yükseldi. Yeni modelde 12 GB RAM kullanılacağını göz önüne aldığımızda 699 doların üzerinde bir fiyatla gelmesi bizleri şaşırtmaz. Büyük ihtimalle 700 ila 800 dolar arasında bir fiyata sahip olabilir.

Editörün Yorumu

MacBook Neo'yu bir süre kullanma şansım oldu ve bu süreçte en ufak bir sorun yaşamadım. Tabii bu biraz da beklentilerimizle alakalı bir durum diyebilirim. Cihazdan bir M5 performansı beklemek elbette doğru olmaz. Ancak internette gezeyim, basit oyunlar oynayayım, dizimi filmimi izleyip ufak çaplı video kurguları yapayım diyorsanız tam size göre bir seçenek. MacBook Neo 2'nin de performans açısından ilk modelden çok daha başarılı olacağını düşünüyorum.