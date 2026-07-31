Türkiye'de Yasaklı Olan Roblox Ne Kadar Para Kazandığını Açıkladı!

2024'te Türkiye'de erişime engellenen Roblox kısa bir süre önce 2026'nın ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını paylaştı. Şirketin açıkladığı son verilere göre gelirlerde artış yaşansa da dönem zararla kapatıldı. İşte merak edilen detaylar!

Roblox'un 2026 İkinci Çeyrek Gelirleri Ne Kadar?

Roblox tarafından paylaşılan son finansal sonuçlarına göre platform ikinci çeyrekte gelirlerini geçtiğimiz yılın aynı dönemin kıyasla yüzde 36 artırarak 1.5 milyar dolara ulaştı. Ancak gelirlerdeki bu artışa rağmen şirket bu çeyrekte 185 milyon dolarlık bir zarar açıkladı. Bu da markanın gelir-gider dengesinde bazı sorunların olduğunu gösteriyor diyebiliriz.

Roblox finansal tablolarda zarar açıklasa da oyuncu sayısında artış yaşandı. Bunu biraz daha açarsak günlük aktif kullanıcı sayısının yüzde 10 artarak 123 milyona ulaştığını görüyoruz. Bölgesel bazda Japonya pazarında yüzde 67, Hindistan pazarında ise yüzde 64 oranında büyüme söz konusu. Ayrıca 18 yaş üstü yetişkin kitlenin günlük aktif kullanımı da yüzde 32 oranında arttı.

Roblox Türkiye'de Neden Kapanmıştı?

Roblox, 7 Ağustos 2024'te Türkiye'de erişime kapatıldı. Bu kararın arkasında platformda çocukların istismarına yol açabilecek içeriklerin yer aldığına dair ciddi endişeler bulunuyordu. Zira dönemin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada erişim engelinin temel gerekçesi olarak doğrudan bu durumu işaret etmişti. Kısacası ülkemizde iki senedir Roblox kullanılamıyor.

Roblox Türkiye'de Yeniden Erişime Açılacak mı?

Roblox'un Türkiye'de erişime açılıp açılmayacağıyla ilgili şimdilik bir açıklama yok. Fakat platform bu süreçte çocuklara özel bazı yeni hamleler yaptı. Bunlara örnek verecek olursak Roblox'ta artık Roblox Kids ve Roblox Select olmak üzere iki yeni hesap türü var.

5-8 yaş aralığındaki kullanıcılara yönelik ilk hesap türünde katı güvenlik önlemleri bulunuyor. Bu kapsamda oyuncular yalnızca Roblox tarafından seçilen ve sürekli denetlenen oyunlara erişebiliyor. 9-15 yaş grubuna hitap eden Roblox Select hesaplarında ise kurallar biraz daha esnek. Bu hesap türünde de her oyuna erişim sağlanamasa da kısıtlamalar Roblox Kids'e kıyasla daha hafif. Kısacası platform çocuklar için daha güvenli hale gelirse önümüzdeki dönemlerde Türkiye'de yeniden erişime açılabilir.

Editörün Yorumu

Roblox'un gelirleri artmasına rağmen zarar açıklaması oldukça dikkatimi çekti. Bunun arkasında oyun içi harcamalarda yaşanan bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların yüksek maliyetli oyunlardan uzaklaşıp daha düşük bütçeli yapımlara yönelmesi gibi bir durum söz konusu diyebilirim. Öte yandan platformun önümüzdeki dönemlerde yeniden ülkemizde kullanıma açılmasını bekliyorum.