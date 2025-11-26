Samsung’un Tahtı Sallanıyor: Apple Zirveye Yerleşecek!

Apple, 2011’den bu yana akıllı telefon pazarının lideri değil. Model bazında sıralamalar zaman zaman değişse de, marka düzeyinde zirve o günden beri Samsung’un. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde Apple’ın yeniden bir numaraya yükselmesi bekleniyor.

Counterpoint Research’e göre iPhone 17’ye yönelik güçlü talep, 2025’te iPhone sevkiyatlarını yüzde 10 artıracak. Aynı dönemde Samsung’un büyümesinin yüzde 4,6’da kalması öngörülüyor. Pazarın genelinde yüzde 3,3’lük bir artış beklenirken, Apple’ın payının yaklaşık yüzde 19,4’e çıkacağı tahmin ediliyor. Apple, 2029'a Kadar Bir Numaralı Akıllı Telefon Üreticisi Olacak!

Bu artışta özellikle ABD ve Çin’den gelen talep öne çıkıyor. COVID dönemi sırasında telefon alan çok sayıda kullanıcının artık yükseltme için hazır olması da önemli bir etken.

Counterpoint, 2023 ile 2025’in ikinci çeyreği arasında 358 milyon ikinci el iPhone satıldığını belirtiyor; bunun “önümüzdeki yıllarda” daha fazla yükseltmeye kapı açabileceği ifade ediliyor.

Apple’ın 2027’ye kadar oldukça hareketli bir iPhone yol haritası bulunuyor. 2026’da beklenen iPhone Fold ve iPhone 17e ile 2027’de çıkacak 20. yıl iPhone’u satışları daha da artıracak. Tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde Apple'ın 2029'a kadar küresel çapta bir numaralı akıllı telefon üreticisi olabileceği sonucunu elde ediyoruz.

Elbette bu veriler satış rakamlarına dayanıyor, aktif olarak kullanılan cihazlara değil. Apple, belirli bir yılda en çok akıllı telefon satan üretici unvanını geri alabilir; ancak toplam kullanıcı ekosistemi açısından hâlâ daha küçük.

Android'in küresel kullanıcı payının yüzde 70'in üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Buna karşılık, ABD gibi bazı pazarlarda Apple'ın payı yüzde 60'a ulaşıyor. Satışlardaki artış Apple'ın ekosistemini güçlendirse de, dünya genelinde çok daha uygun fiyatlı telefon seçenekleri bulunduğundan Android'i tamamen geride bırakması pek mümkün görünmüyor.

Counterpoint Research’ün farklı bir raporuna göre, 2025’in büyük bölümünde satılan akıllı telefonların yüzde 79’u Android çalıştırıyordu. Bu durum, dünya çapında sayısız üreticinin Android’e dayanmasına karşın iOS’un yalnızca tek bir şirket ve tek bir ürün hattı tarafından sunulduğunu hatırlatıyor.