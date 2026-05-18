Huawei'den Yeni Üçe Katlanabilen Telefon Geliyor! Tasarımı Değişiyor

Huawei 2024’te piyasaya sürdüğü Mate XT’nin devam modeli için geri sayıma geçti. Daha önce temel özellikleri sızdırılan Mate XT 2’nin son olarak tasarımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme katlanabilir telefonun tasarımını direkt olarak doğrulamasa da önemli bir değişiklikle geleceğini şeklinde fikir veriyor. İşte merak edilen detaylar!

Huawei Mate XT 2 Önemli Bir Tasarım Yeniliğiyle Gelecek

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Huawei Mate XT 2 önceki modele kıyasla farklı bir tasarımla karşımıza çıkacak. Kaynak şu an için cihazın görünümünü paylaşmasa da selefine göre daha şık bir tasarıma sahip olacağını iddia etti. Bilindiği üzere Mate XT’de sekizgen bir kamera modülü tercih edildi. Bu modül sarı detaylarla çevreleniyor ve bu sayede daha oval bir görünüm elde ediliyor. Bu tasarım geçen yıl satışa çıkan Mate XTs'de de devam etmişti.

Huawei Mate XT 2 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 10 inç civarı

10 inç civarı Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Kirin 9050 Pro

Kirin 9050 Pro Batarya: 6.000 mAh üzeri

Huawei Mate XT 2 İşlemcisi Ne Olacak?

Kaynağa göre üçe katlanabilen telefonda Kirin 9050 Pro mevcut olacak. Bu yonga seti henüz tanıtılmadığından performansıyla ilgili yorum yapmak doğru olmaz. Ancak burada selefi üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Hatırlanacağı üzere Mate XT'de Kirin 9010 tercih edilmişti. 7 nm mimariyle üretilen donanım, 8 nm tabanlı rakiplerine göre daha az ısınıyor ve aynı zamanda daha yüksek performans sunuyor.

İşlemcinin oyun performansına baktığımızda Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Genshin Impact gibi oyunlarda akıcı bir deneyim sunabildiğini görüyoruz. Yeni modelin daha güçlü bir işlemciyle geleceğini düşündüğümüzde oyun tarafında daha iyi bir performans sergileyeceğini söyleyebiliriz.

Huawei Mate XT 2'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefonda 6.000 mAh veya daha üzeri bir bataryanın mevcut olması bekleniyor. Bir önceki modelde ise 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızlarını destekleyen 5600 mAh kapasiteli bir pil kullanılmıştı. Yani yeni modelin kullanıcılara daha uzun kullanım süreleri sunacağını söyleyebiliriz. Şarj hızları ise şu an için belli değil. Fakat yüksek ihtimalle 66W veya daha üzeri değerler göreceğiz.

Huawei Mate XT 2 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Bilindiği gibi Huawei üçe katlanabilir Mate XT serisini genellikle eylül aylarında tanıtıyor. Bu nedenle Mate XT 2'nin de bu yılın eylül veya en geç ekim aylarında kullanıcıların beğenisine sunulması söz konusu. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Huawei ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Çinli şirket halihazırda burada Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra gibi çok sayıda modelini satıyor. Fakat markanın üçe katlanabilen telefonlarını ülkemizde çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle Mate XT 2'nin çok yüksek ihtimalle Türkiye pazarını pas geçeceğini söylemek mümkün.

Huawei Mate XT 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Mate XTs ilk tanıtıldığında 17.999 yuanlık (120.480 TL) bir fiyata sahipti. Mate XT 2’nin selefinden işlemci gibi detaylarda daha güçlü olacağını dikkate aldığımızda 19.999 yuan (133.870 TL) seviyesinde bir fiyatla satışa çıkması sürpriz olmaz diyebiliriz.

Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 272.000 TL’ye karşılık geliyor. Tabii ürün ülkemize gelirse bu fiyatlardan satışa çıkmayabilir. Markanın Türkiye’de yerel fiyatlandırma uygulayarak daha düşük fiyatlardan satma ihtimali bulunuyor. Yine de bu gibi detaylar için markanın açıklamasını beklememiz gerektiğini hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Halihazırda bir Galaxy Z Fold 5 kullanıcısı olarak üçe katlanabilen telefonlara karşı bir ilgim söz konusu. Bu nedenle Huawei Mate XT 2’yi merakla bekliyorum diyebilirim. Özellikle devasa bir ekranda oyun oynamak eğlenceli olur diye düşünüyorum. Tabii fiyatı benim erişebileceğim bir seviyede değil. Ancak yine de hem telefon hem de bir anda devasa bir mobil cihaza dönüşen bir model arıyorsanız Mate XT 2 işinizi görebilir.