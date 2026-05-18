Xiaomi'den Oyunlarda Yağ Gibi Akacak Amiral Gemisi Geliyor! 144Hz Ekranı Var

Xiaomi'nin üst düzey özelliklere sahip amiral gemisi 17T Pro'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha önce tanıtım tarihi ve temel özellikleri paylaşılan akıllı telefonun son olarak tanıtım görselleri sızdırıldı. Peki Xiaomi 17T Pro'dan tam olarak neler bekleniyor? İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 17T Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu ve 50W kablosuz

100W kablolu ve 50W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T Pro’nun ekranı 6,83 inç boyutlarında olacak ve AMOLED teknolojisine sahip olacak. Buna ek olarak 144Hz yenileme hızını ve 1280 x 2772 piksel çözünürlüğü destekleyecek. Selefi Xiaomi 15T Pro’da 6,83 inç boyutlarında, 1280 x 2772 piksel çözünürlüğe ve 144Hz tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran tercih edildiğini düşündüğümüzde iki model arasında en azından ekranda devasa farklılıkların olmayacağını söyleyebiliriz.

Xiaomi 17T Pro'nun 144Hz yenileme hızını desteklemesi web sayfalarında gezinirken, menüler arasında geçiş yaparken ve oyun oynarken akıcı bir ekran deneyimi elde edeceğiniz anlamına geliyor. Öte yandan AMOLED ekranıysa siyah renkleri en gerçekçi tonlarda gösterebiliyor.

Xiaomi 17T Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Cihazda MediaTek'in Dimensity 9500 yongasına yer verilecek. Halihazırda OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 Pro gibi amiral gemisi modellerinde kullanılan yonga seti 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Üretim teknolojisindeki nm değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi diyebiliriz. Zira 4 nm mimarili bir işlemcinin 5 nm tabanlı rakiplerine göre güç verimliliği gibi konularda önemli avantajları bulunuyor.

Donanımın oyun performansına baktığımızda CarX Street ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ise 120 FPS'te akıcı bir şekilde çalıştırabildiğini görüyoruz. Oyunlarda minimum akıcılık değerinin 30 FPS olduğunu göz önüne aldığımızda işlemcinin amiral gemisi düzeyinde bir performans sunduğunu söylemek mümkün.

Xiaomi 17T Pro Kamerası Nasıl Olacak?

Xiaomi 17T Pro'da 50 megapiksel ana, 50 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Önde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası bulunacak. Burada bir karşılaştırma yapacak olursak selefinde de benzer kamera özelliklerine yer verilmişti.

Ultra geniş açı kamerası çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırmanızı sağlıyor. Telefoto sensörü ise çok uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza yarıyor.

Xiaomi 17T Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızlarını destekleyen 7.000 mAh'lik bir pil karşımıza çıkacak. Selefinde 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir batarya kullanılmıştı. Yani yeni model bir önceki modelden hem daha hızlı şarj olacak hem de daha uzun kullanım süreleri sunacak.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Xiaomi 17T Pro serinin standart modeliyle birlikte 28 Mayıs’ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Bu lansmanla birlikte akıllı telefonun tasarımı, fiyatı ve özellikleri de netleşmiş olacak. Bunun dışında halihazırda Xiaomi 15T Pro’nun ülkemizde satıldığını düşünürsek yeni modelin de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye’ye gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi 17T Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17T Pro'nun başlangıç fiyat etiketinin 999 euro (52.965 TL) olacağı söyleniyor. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 108.000 TL seviyelerine karşılık geliyor. Fakat yeni telefon çok yüksek ihtimalle ülkemizde bu kadar uçuk fiyatlara satılmayacak.

Xiaomi ülkemizde bazı modellerde yerel fiyatlandırma politikası uyguluyor. Buna bir örnek verirsek Xiaomi 15T Pro şirketin web sitesinde 49.999 TL'den listeleniyor. Kısacası 999 euroluk fiyata sahip olacağı iddia edilen 17T Pro'nun Türkiye'de 50 ila 60 bin TL arasında bir fiyata sahip olması sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T Pro'nun sızdırılan özellikleri beni çok fazla şaşırtmadı. Ürünle ilgili genel görüşüm ekran ve kamera tarafında selefiyle benzer bir deneyim sunacağı yönünde. Fakat işlemci ve pil tarafında kullanıcıları daha güçlü bir modelin beklediğini söyleyebilirim. Fiyat konusu da yukarıda da bahsettiğim üzere Çinli markanın yerel fiyatlandırma uygulaması sayesinde uçuk seviyelerde olmayacak.