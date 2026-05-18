16 GB RAM'li Oyun Telefonu Tanıtıldı! 7500 mAh Batarya ve Dahası

RedMagic 11S Pro+ tanıtıldı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Bu güçlü işlemci, kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabiliyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

RedMagic 11S Pro+'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Leading sürümü

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Leading sürümü RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 50 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 50 MP ikinci kamera Batarya: 7.500 mAh

7.500 mAh Hızlı Şarj: 120W kablolu, 80W kablosuz

120W kablolu, 80W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Redmagic OS 11

RedMagic 11S Pro+'ın İşlemcisi Nasıl?

RedMagic 11S Pro+ gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Leading işlemcisinden alıyor. Bu özel sürüm, 4.74 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Standart sürüm ise 4.6 GHz seviyesinde. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 93 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda tercih edilmişti. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

RedMagic 11S Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan RedMagic 10S Pro+'ta 6,85 inç ekran boyutu, 1216 x 2688 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık tercih edilmişti.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 144Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 144 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. Bu arada çok canlı renklere sahip OLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

RedMagic 11S Pro+'ın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise ekran altında 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada RedMagic 10s Pro+'ta da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

RedMagic 11S Pro+'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefon 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite sayesinde telefon yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunuyor. Cihaz ayrıca 120W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Bu teknoloji ise cihazın kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse RedMagic 10S Pro+'ta 7.500 mAh batarya kapasitesi ve 120W kablolu hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

RedMagic 11S Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

RedMagic 11S Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air dahil olmak üzere RedMagic'in pek çok teleofnu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic 11S Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

RedMagic 11S Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 6.199 yuan (41.491 TL)

6.199 yuan (41.491 TL) 16 GB RAM ve 512 GB depolama: 6.999 yuan (46.843 TL)

6.999 yuan (46.843 TL) 16 GB RAM ve 1 TB depolama: 7.999 yuan (53.536 TL)

RedMagic 11S Pro+'ın 6 bin 199 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 41 bin 491 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 84 bin TL civarında olabilir. RedMagic 11S Pro+'ın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak RedMagic 11S Pro+'ın işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hızının önemli avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesi.