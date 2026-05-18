Eski PlayStation Serileri Geri Dönebilir! İlginç Bir İddia Ortaya Atıldı

PlayStation bünyesinde pek çok önemli fikri mülkiyet bulunuyor. Her biri de geçmişte büyük başarıla imza atmış ve ödüller kazanmıştı. Ancak gelinen noktada, bazılarının devam oyunlarını göremiyoruz. Mesela inFamous, MotorStorm, Sly Cooper ve daha nicesi. Şu an için bu uzun zamandır uykuda olan serilerin uyandırılacağına dair resmi bir açıklama yok, ama güvenilir bir kaynak üzerinden yapılan açıklamaya bakılır ise tünelin sonunda halen bir ışık görünüyor. Ancak mesele, ne kadar yakın olduğu.

Eski PlayStation Serileri Sonunda Geri Dönüyor Mu?

NateTheHate2 tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa Sony Interactive Entertainment, oyuncuların dönüşünü büyük bir özlemle beklediği fikri mülkiyetler üzerine düşünüyormuş. Ne var ki bu listeye Bloodborne ve Uncharted markaları dahil değilmiş.Diğer bir deyişle, odak noktasında çok daha eski olabileceği söyleniyor. Ama bunların hangileri olacağı belli değilmiş.

There is truth to Sony exploring & considering reviving some of their older, unused IPs. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) May 16, 2026

Bu yönde bir beklentinin oluşmasında fikri mülkiyet koruma projesi kapsamında ortaya çıkan görseller oldu. Öyle ki, Ape Escape, Jak & Daxter, PaRappa the Rapper ve Sly Cooper gibi oldukça uzun zamandır ölüm sessizliğine gömülmüş markalara yer verilmişti. Yani bu hem klasik markaların unutulmadığının işareti iken, hem de bir geri dönüş sinyali olarak algılandı. Bu isimlerin yanı sıra elbette Resistance, Syphon Filter, Twisted Metal ve Wild Arms gibi markaları da unutmamak lazım.

Yukarıda da söylediğimiz gibi, şu an için resmen düğmeye basılma durumu yok. En azından bu yönde bir açıklama gelmiş değil. Belki de gerçekten düğmeye basılmıştır, ama duyuru için uygun bir zaman bekleniyordur. Bunu şimdilik bilemiyoruz. Ama şirket yöneticileri geçmişte eski fikri mülkiyetlerin kendileri için önemli birer değer olduğunu ifade etmişlerdi.

Bakalım gelişmeler ne yönde olacak? Sevilen eski markalar sadece güncel oyunlarda gönderilen selamlar ile anılmanın ötesine geçecek mi? Eğer gerçekten bir çalışma var ise, önümüzdeki aylarda ve yıllarda müjdeli haberler alabiliriz. Gelişmelerli takipte olacağız.

Editörün Yorumu

PlayStation portföyünde aslında bu zamanda geri dönüş yapsa büyük bir etki yaratacak sayısız marka var, ama, yeni oyunlar ile de oyuncuların karşısına çıkılmasının dışında, nedense belli başlı markalar etrafında dönüyor ve daha da geriye bakmayı pek istemiyor gibi. Halbuki biz oyuncular olarak yeni bir inFamous, Resistance, Sly Cooper ve Twisted Metal da görmeyi istiyoruz. Muhtemelen geliştiricilerin de bu yönde istekleri var. Yöneticilerin bu seslere daha fazla kulak vermesi gerekiyor.