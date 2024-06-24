Apple'ın Avrupa Komisyonu ile Başı Dertte: 30 Milyar Dolar Ceza Ufukta!

Avrupa Komisyonu, Apple'ın App Store politikaları nedeniyle Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) ihlal ettiğini belirtti. Daha önce anlaşmaya varılan yasaları içeren ihlal, Apple'a milyarlarca dolara mal olabilir.

Komisyonun raporuna göre Apple'ın uygulama geliştiricilerinin, müşterileri alternatif içerik ve fiyatlandırma seçeneklerine yönlendirmesini engellediği iddia ediliyor. Soruşturmanın ön bulguları, Apple'ın geliştiricilerin fiyat bilgisi vermesini veya alternatif ödeme seçeneklerini tanıtmasını engellediğini ortaya koyuyor.

Geliştiriciler, yalnızca uygulama içinde müşteriyi alternatif ödeme sistemleri hakkında bilgi edinmek için bir web sayfasına yönlendiren bir bağlantı ekleyebiliyor. Müşteri bu bağlantı üzerinden bir hafta içinde dijital ürün veya hizmet satın alırsa, geliştirici Apple'a bir ücret ödemek zorunda kalıyor.

Avrupa Komisyonu ve Apple'dan Konuya Dair Açıklama Geldi

Komisyonun Rekabet Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, "Apple'a karşı bu konudaki duruşumuz hiç değişmedi, Uygulama içi yönlendirmeler, uygulama geliştiricilerin bağımsızlığını ve tüketicilerin daha iyi tekliflerden haberdar olmasını sağlamak için önemlidir." dedi.

Apple, DMA'ya uymak için değişiklikler yaptığını ve Avrupa Komisyonu'nu dinlemeye devam ettiğini belirtti ve şirket, "Planımızın yasalara uygun olduğundan eminiz ve geliştiricilerin %99'undan fazlasının Apple'a aynı veya daha az ücret ödeyeceğini tahmin ediyoruz. AB'de App Store'da uygulamalarını listeleyen tüm geliştiriciler, kullanıcılarını satın alma işlemlerini tamamlamak üzere web'e yönlendirme fırsatına sahiptir." ifadelerini kullandı.

Gelen ilk bilgilere göre AB, Apple'a küresel gelirinin %10'una varan bir ceza kesebilir. Bu, Apple için 30 milyar dolardan fazla bir para cezası anlamına geliyor ve tekrarlama durumunda bu rakam iki katına çıkabilir. Para cezasının gerçekleşmesi için bulguların, soruşturmanın başladığı tarihten itibaren bir yıl içinde sonuçlandırılması gerekecek.

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