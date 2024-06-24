iPhone Fabrikasında Çalışanlara Kötü Haber!

Apple'ın iPhone modelleri yıllardır Çin'deki Foxconn fabrikalarında üretiliyor. The Information'ın bugün yayınladığı rapora göre Apple üretim sürecininde işçilerin yerini robotlara bırakmak için yoğun bir mesai harcıyor ve bu kapsamda birkaç yıl içerisinde iPhone üretiminde çalışanların sayısı yüzde 50'den fazla azalacak.

iPhone Üretiminde Çalışanların Sayısı Yüzde 50 Azaltılacak

Bu kararın 2022 yılından sonra Apple'ın operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Sabih Khan tarafından alındığı belirtiliyor. 2022 sonrası diyoruz, çünkü işçi sayısını azaltma kararının temelleri o yılın Kasım ayında Foxconn fabrikasının önünde çalışanlar ile polis arasında yaşanan şiddetli olaylar sonrasında alınmış.

Tabii işçilerin yerini makinelere bırakmak kolay bir süreç değil. Otomasyon için Apple'ın yüz milyonlarca dolar ödemesi gerekiyor. Yüksek maliyetler nedeniyle 2022'den bu yana ertelenen bu yatırım için Apple'ın üretim ortaklarına baskı yaptığı ve artık yatırıma karar verildiği rapordaki diğer bilgiler arasında yer alıyor.

iPhone 15 üretim hattındaki otomasyonun önceki modellere kıyasla arttığı belirtilirken, bu yıl iPhone 16 için yapılan bazı "yüksek otomasyon planları" maliyetler nedeniyle ertelendi. Oysa ki Apple'ın hedefi iPhone 16 düğmeleri başta olmak üzere birçok bileşeni tamamen makinalar ile montajlamaktı.

Ek olarak darboğazları ve üretim sorunlarını gerçek zamanlı olarak görebilmek için montaj hatlarının video görüntülerini analiz eden Drishti adlı şirket geçtiğimiz yıl Apple tarafından satın alındı.