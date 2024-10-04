iPhone 16 İşlemcileri: Apple A18 ve A18 Pro'nun Kritik Farkı!

Apple, iPhone 16 serisi ile birlikte yeni işlemcili Apple A18 ve A18 Pro'yu piyasaya sürdü. Standart modeller yani iPhone 16 ve iPhone 16 Plus gücünü Apple A18'den alırken, iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri Apple A18 Pro işlemciden güç alıyor.

Her iki işlemci de 3 nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor ve altı çekirdekli yapıda. En önemli farkların başında artırılmış gerçeklik, 3D render ve ışın izleme gibi yoğun grafik görevleri için Apple A18 Pro'nun daha güçlü bir GPU'ya sahip olması yer alıyor.

Apple A18 ve A18 Pro Nasıl Görünüyor?

Apple A18 ve A18 Pro'nun neredeyse aynı olduğunu düşünenler yanılıyor çünkü yayınlanan görüntüler, her iki işlemcinin aynı fabrikasyon süreci ile inşa edilmesine rağmen oldukça farklı olduğunu gözler önüne serdi.

TSMC, DRAM paketlerini doğrudan SoC kalıbının üzerine istifleyen InFO-PoP yöntemini kullandı. Bu sayede işlemcinin boyutu azalmasına rağmen termal verimlilik ve işlem performansı artırıldı. Görüntülere detaylı bir şekilde bakıldığında, A18 Pro'nun daha fazla transistöre sahip olduğu görünüyor. Bu da Pro için daha fazla güç anlamına geliyor.

Önümüzdeki yıl tanıtılacak olan iPhone 18 serisine güç verecek olan Apple A19 işlemcilerin TSMC'nin 2 nm fabrikasyon süreci ile üretilmesi bekleniyor. Diğer yandan verimlilik sorunları nedeniyle standart modellerde 3 nm, Pro modellerde ise 2 nm kullanılması da söz konusu olabilir.