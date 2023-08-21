Apple, iPhone 17 Pro Serisinde Kullanılacak A19 Bionic İşlemci Üzerinde Çalışmaya Başladı!

Apple, iPhone 17 Pro serisi için A19 Bionic işlemci üzerinde çalışıyor ve bu telefonlar, 2nm işlem sürecinden geçen işlemcileri kullanan ilk telefonlar olacak.

Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni işlemciler şu anda iPhone 15 Pro serisinde kullanılan A17 Bionic'in de üzerine büyük oranda performans koyacak.

A19 Bionic'e ek olarak, Apple'ın Pro, Max ve Ultra varyantları da dâhil olmak üzere M5 işlemcileri geliştirdiği söyleniyor.

iPhone 16 Pro Serisinde Kullanılacak A18 Bionic'in Geliştirme Süreci Tamamlanmış Olabilir

Bu gelişme, muhtemelen iPhone 16 Pro serisinde kullanılacak olan A18 Bionic'in geliştirme sürecinin de çoktan tamamlandığına işaret ediyor. A18 Bionic'in TSMC'nin N3E işlem sürecini kullanması bekleniyor.

Apple, her yıl tüm yeni iPhone modellerinde en yeni A serisi işlemci kullanma uygulamasını değiştirmişti. Pro olmayan modeller artık eski işlemcileri kullanmaya devam ederken, yalnızca Pro modeller en son teknolojiye sahip. Bu strateji sayesinde Apple müşterileri daha pahalı olan Pro modellerini tercih etmeye teşvik ediyor.

Peki sizin yeni iPhone'lardan en çok beklediğiniz özellikler neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.