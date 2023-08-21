Apple, iPhone 17 Pro Serisinde Kullanılacak A19 Bionic İşlemci Üzerinde Çalışmaya Başladı!
Yeni bir rapor Apple'ın iPhone 17 Pro serisi modellerde göreceğimiz A19 Bionic işlemci üzerinde çalışmaya başladığını ortaya koyuyor. İşte detaylar!
Apple, iPhone 17 Pro serisi için A19 Bionic işlemci üzerinde çalışıyor ve bu telefonlar, 2nm işlem sürecinden geçen işlemcileri kullanan ilk telefonlar olacak.
Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni işlemciler şu anda iPhone 15 Pro serisinde kullanılan A17 Bionic'in de üzerine büyük oranda performans koyacak.
A19 Bionic'e ek olarak, Apple'ın Pro, Max ve Ultra varyantları da dâhil olmak üzere M5 işlemcileri geliştirdiği söyleniyor.
iPhone 16 Pro Serisinde Kullanılacak A18 Bionic'in Geliştirme Süreci Tamamlanmış Olabilir
Bu gelişme, muhtemelen iPhone 16 Pro serisinde kullanılacak olan A18 Bionic'in geliştirme sürecinin de çoktan tamamlandığına işaret ediyor. A18 Bionic'in TSMC'nin N3E işlem sürecini kullanması bekleniyor.
Apple, her yıl tüm yeni iPhone modellerinde en yeni A serisi işlemci kullanma uygulamasını değiştirmişti. Pro olmayan modeller artık eski işlemcileri kullanmaya devam ederken, yalnızca Pro modeller en son teknolojiye sahip. Bu strateji sayesinde Apple müşterileri daha pahalı olan Pro modellerini tercih etmeye teşvik ediyor.
Apple İlk Kez Yılın En Büyük Akıllı Telefon Üreticisi Olmak Üzere!
Apple, daha önce hiç elde edilmemiş bir başarıya imza atarak, potansiyel olarak bütün bir yıl boyunca lider küresel akıllı telefon üreticisi olmaya hazırlanıyor.
Peki sizin yeni iPhone'lardan en çok beklediğiniz özellikler neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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