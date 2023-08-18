Apple İlk Kez Yılın En Büyük Akıllı Telefon Üreticisi Olmak Üzere!

Apple, daha önce hiç elde edilmemiş bir başarıya imza atarak, potansiyel olarak bütün bir yıl boyunca lider küresel akıllı telefon üreticisi olmaya hazırlanıyor.

Dünya çapındaki akıllı telefon pazarı şu anda on yılın en düşük seviyelerini yaşıyor ve Counterpoint Research, 2023 yılında sevkiyatların %6'lık bir düşüşle 1,15 milyar cihaza gerileyeceğini öngörüyor. Bu düşüşe rağmen Apple, Counterpoint'in analizine göre yıllık sevkiyatlarda ilk kez sektöre liderlik etme potansiyeli nedeniyle öne çıkabilir.

Önemli bir akıllı telefon araştırma firması olan Counterpoint, Asya gibi bazı pazarların yılın geri kalanında akıllı telefon sektöründeki büyümeyi engelleyeceğini öngörüyor. Çin'deki ekonomik zorluklar ve gelişmekte olan pazarlardaki düşüşler gibi faktörler bu yavaşlamaya katkıda bulunuyor.

Apple'ın iPhone 15 Planları Büyük Satış Rakamlarına Yol Açabilir

Sektörün genel zayıflığına rağmen, akıllı telefon pazarının premium segmenti iyi durumda kalmaya devam ediyor. iPhone 12 kullanıcılarının iPhone 15'e yükseltme potansiyeli, canlı premium pazarla birleştiğinde Apple'ı 2023 yılının tamamında Samsung'un önüne geçirebilir.

Counterpoint'in araştırma direktörü Jeff Fieldhack, iPhone 15 lansmanının önemine dikkat çekerek, operatör şirketlerinin promosyonlar yoluyla müşterileri çekme çabalarının önemini vurguluyor ve bu promosyonların büyük iPhone 15 satışlarıyla sonuçlanmasını bekliyor.

Apple şu anda 2023'ün 2. çeyreğinde %16'lık bir küresel akıllı telefon pazar payına sahipken, Counterpoint'in analizi şirketin 2023'ün 4. çeyreğinin sonunda liderliği yeniden ele geçirebileceğini gösteriyor.

Apple için bu potansiyel başarı yıllardır değişmeyen pazar liderliğini hedefliyor. Öyle ki Samsung, 2011'in üçüncü çeyreğinden bu yana en üst sırada yer alıyor.

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